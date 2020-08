Ikonické conversky: 50 trendy párů z aktuální nabídky plus levnější varianty

O málokterých botách se dá říct, že přežily století a jsou stále in. O plátěných teniskách s gumovou podrážkou a špičkou to ale platí stoprocentně. Conversky jsou dodnes vyhledávané boty, které je možné obléct při každé příležitosti. Prošli jsme pro vás aktuální nabídku obchodů, najdete ji v galerii v úvodu článku spolu s podobnými botami jiných značek, které vyjdou o poznání levněji.

Tenisky značky Converse jsou věčné. Za více než sto let existence se už transformovaly do mnoha tvarů z různých materiálů, nejoblíbenější ale stále zůstávají ty klasické plátěné ke kotníkům. Dnes je seženete v tolika barevných provedeních, že nebudete vědět, které si vybrat. Alespoň jeden pár by však ve vašem botníku neměl chybět!

Ptáte se proč? Takzvané conversky se totiž hodí opravdu ke všemu. Můžete je vzít k denimu, a to jak k džínám, sukni nebo kraťasům. Skvěle vypadají i v kombinaci s koženou sukní a dokonce i k romantickým květovaným šatům či plisovaným sukním midi i maxi délky, stačí zvolit správnou barvu.

Conversky i na svatbu

Nemusíte se bát v nich vyrazit místo lodiček večer do klubu ani je obout ke kalhotovému kostýmu, který díky nim hned získá větší šmrnc. A co víc, v poslední době si bílé conversky oblíbily i nevěsty! Snad právě je značka Converse vyslyšela a poslala do oběhu háčkovaný model, který ke svatebním šatům dokonale padne.

Klasickou plátěnou verzi unosíte na jaře, v létě i na podzim, pokud se ale s converskami nechcete loučit ani v zimě, existují také kožené kousky s podšívkou. Na léto pak můžete zvolit conversky s podrážkou á la espadrilky. A nechcete-li příliš utrácet za originály, nezoufejte. V dnešní době najdete boty podobné converskám i u jiných značek!

Vyberte si perfektní pár, který vystihne váš styl, v naší galerii!

A kde se vlastně Converse vzaly?

K původním galoším, které začal Marquis Mills Converse ve svém obuvnickém obchodě v roce 1908 vyrábět, se brzy přidaly i sportovní boty. Když přišel s převratnou novinkou plátěných tenisek s gumovou podrážkou, legenda byla na světě. Nazval je Allstar a okamžitě se staly hvězdou mezi basketbalovou obuví. Jejich hlavním propagátorem se stal basketbalový hráč Chuck Taylor, jehož podpis dodnes můžete vidět na klasickém kulatém logu conversek.

Boty brzy opustily tělocvičny a rozšířily se mezi „prostý lid“. Okamžitě je začali nosit nejen sportovci, ale i celebrity, rebelové a muzikanti. Proslavila je slavná jména jako Elvis Presley, Kurt Cobain nebo Rolling Stones. Conversky si dokonce zahrály v asi tisícovce filmů a dodnes patří mezi nejoblíbenější obuv. Rok co rok přicházejí s novými designy, takže je opravdu z čeho vybírat.

Podívejte se na video o historii conversek:

