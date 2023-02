Ikonické džíny Levi’s 501 slaví 150 let: Podívejte se na retro fotky napříč historií

Od nýtů k denimu

Příběh 501® Originals začal, když na začátku 70. let 19. století vymyslel Jacob Davis inovaci pro pracovní oblečení v podobě měděných nýtů na plátěné kalhoty. Staly se okamžitě senzací a Davis oslovil obchodníka Levi Strausse a nabídl mu spolupráci. Již spolu pak dali dohromady verzi kalhot, tzv. pasových overalů, z denimu a plátna zvaného duck canvas. To vedlo až k patentu v roce 1873, který se časem celosvětově proslavil jako 501® džíny.

I když popularita džínů od prvního patentu rychle rostla, ještě do roku 1918 byly výdělky Levi Strauss & Co spíše nižší. Synovci Levi Strausse, bratři Sternové, převzali firmu po jeho smrti a spolu s novým vedoucím výroby Miltonem Grunbaumem se začali soustředit na zvýšení odolnosti materiálu, ze kterého byly 501® vyráběny. Navíc přidali další vychytávky v podobě poutek na pásek, které reagovaly na soudobé požadavky pánské módy a vycházely z toho, že značka opravdu naslouchala potřebám svých zákazníků. Do roku 1925 si vylepšené 501® Originals džíny vybudovaly natolik silné místo, že se to výrazně projevilo i na výdělcích firmy.

Znáte historii džínů? Podívejte se na video: