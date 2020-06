Ilona nevaří ani neuklízí. O všechno se stará její manžel. Jak to on vidí jako chlap – vadí mu to, nebo to bere jako samozřejmost?

S Liborem jsem se seznámila před osmi lety. Náš vztah nebyl ničím výjimečný. Chodili jsme na večeře, o víkendu jsme si občas užili relax ve wellness a každý společný večer jsme zakončili u pěkného filmu se skleničkou vína.

Nejdřív jsem si držela zároveň svůj byt, ale brzy jsem se nastěhovala k Liborovi. Klapalo nám to, navíc se mi dařilo i v práci, a tak jsem byla opravdu spokojená. Po třech letech mě Libor požádal o ruku během romantického víkendu v Římě a já řekla ano. Všechno se zdálo ideální, až do jednoho víkendu s kamarádkami.

Odjela jsem s kamarádkami z práce na rozlučku se svobodou jedné z nich. Monika se měla za čtrnáct dní vdávat, a tak jsme pro ni uspořádali holčičí víkend na Moravě. Během večerního popíjení přišlo na přetřes i to, jak to má každá z nás doma zařízené.

Holky si stěžovaly, že jejich partneři doma vůbec nic nedělají. To já jsem na Libora nemohla říct křivé slovo. Než jsme se dali dohromady, byl zvyklý starat se sám o sebe a svůj byt. Tak to zůstalo i po tom, co jsem se k němu nastěhovala. V podstatě obstaral veškerou starost o domácnost a navíc moc rád vařil.

Když jsem holkám řekla, že se u nás doma nemusím o nic starat, zůstaly na mě koukat s otevřenou pusou. A hned následovala otázka – jak to vidí chlap? Vadí to Liborovi? Musím říct, že mě tenhle dotaz vyvedl z míry. U nás doma jsme o tom nikdy nediskutovali, prostě to tak přirozeně vyplynulo. Vůbec mě nenapadlo se nad tím pozastavit.

Holky mi nasadily brouka do hlavy. Když jsem se vrátila domů, hned jsem Liborovi líčila naši diskuzi. Zajímalo mě, jak to vidí on jako muž. Libor mě ujistil, že si ve své roli nepřipadá divně. Odmítal zastaralé rozdělení rolí na ženské a mužské. Jeho péče o domácnost bavila a je pravda, že mu to šlo o dost líp než mně.

Vždycky jsem byla od přírody trochu bordelář. Libor měl naopak rád, když bylo vše na svém místě. Taky nebyl nikdy spokojený s tím, jak jsem si s úklidem poradila já. Když jsem například něco rozlila a utřela to po sobě, nikdy mu to nebylo dost dobré a hned to musel opravit. Ale jak říkám, já rozhodně nejsem žádná hvězda úklidu.

Přesto musím přiznat, že mě holky nahlodaly. Prý každý chlap chce ženu, která ho bude opečovávat. A k tomu patří i vaření a úklid. Proto teď přemýšlím o tom, že se do chodu domácnosti zapojím o něco víc. Přece jenom bych nechtěla, aby mi kvůli utírání prachu utekl Libor za jinou.

Navíc mě děsí další věc. První roky jsme děti neřešili, říkali jsme si, že dnes už hodně žen otěhotní v pozdějším věku a je to normální. A tak jsme ani my nikam nespěchali a užívali jsme si života. Ale v poslední době je u nás tohle téma velmi aktuální a o dítě se pokoušíme. Jenže jak zvládnu péči o miminko, když se nepostarám ani o domácnost?