ILONA (40): Kvůli známosti z Facebooku jsem opustila manžela a jsem šťastná

Ilona snila o ideálně fungující rodině, o porodu prvního syna, ale přišla krutá realita. Manžel jí začal dávat najevo, že o ni jako o ženu už vůbec nestojí, a Ilona se trápila. Brzy se ale její osud změnil...

Stalo se mi to, čeho jsem se vždycky bála. Měla jsem vytoužené dítě, ale manželství drhlo. Můj muž po porodu absolutně ochladl. Náš milostný život skomíral, nebyl mě schopný obejmout, pohladit…

Cítila jsem se citově vyprahlá, zdeptaná, ale neměla jsem odvahu k jakékoli změně. Kvůli synovi jsem se zařekla, že to zvládnu a zůstanu, protože mu bude lépe v úplné rodině.

Ale po nocích jsem tajně brečela, protože mě ovládaly nenaplněné touhy. A můj muž vedle mě ležel jako dřevěný špalek, absolutně netečný.

Po ženské stránce jsem se cítila vyřízená. Měla jsem pocit, že jsem bezpohlavní bytost, která musí předčasně ukončit svůj vnitřní svět. Chodila jsem po ulici s přesvědčením, že po mně už ani pes neštěkne, jak mi manžel vytrvale naznačoval. Vsugerovával mi, že jsem coby žena vzbuzující mužskou touhu už dávno skončila. Ale mně bylo teprve sedmatřicet!

Pak jsem si ho všimla. Na Facebooku. Byl v seznamu mých přátel, ale znali jsme se jen od vidění. Čím mě zaujal? Sem tam napsal takový status, že jsem se musela smát. Byl provokativní, inteligentní, se sklonem pro ostrou ironii, což se mi líbilo.

Napsala jsem mu, že mě baví. A že si jeho postřehy ráda čtu. Překvapivě ho to potěšilo. Každý den se pak na Facebooku objevila jeho nová povídka. A já věděla, že je jen pro mě. Nejenže mě okouzlil, ale také mě dostal svým pohledem na svět.

Občas jsem měla pocit, že cítí stejně, že jeho myšlenky jsou identické s mými. To mě zlomilo. Najednou jsem si uvědomila ten ostrý kontrast svého muže a Maxe. Viděla jsem svůj život v rozporu: Jak jsem ho chtěla žít, a jak ho doopravdy žiju. Spustily se mi slzy a já je nemohla zastavit. Začala jsem Maxe hrozně chtít.

Jenže jsem si netroufala vyvinout větší iniciativu. Nicméně jednou mi Max sám napsal, že i já ho bavím a že sice vůbec nechápe, proč mě má v přátelích, když mě ani nezná, ale že mu mám poslat číslo.

Udělala jsem to a on hned zavolal. Byl to opojný okamžik. Na dálku jsem cítila zájem, cit, vášeň. Kdybych mohla, okamžitě bych za ním jela. Ale musela jsem čekat, i když ne dlouho…

Než jsme se viděli, asi milionkrát jsem si v hlavě přehrávala, jaké to bude. Všechno ve mně vřelo, neměla jsem vůbec chuť držet se zpátky. Zároveň se mě zmocňovala hrůza, že si to Max rozmyslí nebo že úplně selžu.

Jenže když jsme konečně stáli tváří v tvář, bylo rozhodnuto. V kavárně jsme vydrželi sotva půl hodiny. Byli jsme naladění na stejnou vlnu… Max mě dostal a já se musela rozhodnout, co dál. Vím, že jsem rozbila rodinu kvůli muži, kterého jsem téměř neznala. Jenže jinak to prostě nešlo.

A jak na to zareagoval můj manžel? Bylo mu to jedno! Tím se mi jen potvrdilo, že dělám správně. S Maxem jsem šťastná já i můj syn, který si s ním báječně rozumí. Bere ho jako svého tátu. Aby ne, ten vlastní o něj stejně nejeví zájem. A brzy mu přibude sourozenec…