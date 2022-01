ILONA (40): Z manželství se vytratil sex, manžel mi proto našel milence

Když si v bílých šatech říkáme romanticky ano, málokdy nás v tu chvíli napadne, že se nám do vztahu zamotá někdo další. Ilona ale ví, jaké to je mít milence, kterého jí dohodil sám manžel.

Brali jsme se až po třicítce a celkem rychle se dohodli, že ani jeden z nás netouží po dětech. Vím, že to není až tak běžné, proto musím neustále někomu vysvětlovat, proč nejsem těhotná. Ze začátku jsem říkala pravdu, ale reakce ostatních byla tak děsivá, že jsem to vzdala a dnes tvrdím, že nám to prostě nejde. Mám tak klid. My se s mužem prostě rozhodli, že si chceme užívat, a ne se o někoho starat.

Prvních pět let jsme pořád cestovali, milovali se, kupovali ta nejlepší jídla, dopřávali si šampaňské na pláži a opravili starý byt. Samozřejmě jsme oba budovali kariéru. Bylo to dokonalé. Jenže můj muž tehdy změnil pozici a začal trávit prací mnohem víc času. Nejdřív zmizely společné večery, pak i víkendy.

Domů se vracel vyčerpaný a na nějaké výlety nebo dovolenou u moře neměl náladu. Ze začátku mi to nevadilo a chápala jsem jeho vytížení a únavu, ale když se k tomu přidal i upadající zájem o milování, znervózněla jsem. Milování pro mě vždycky bylo důležité a já se bála, že už mě manžel nemá tak rád. Začali jsme se hádat.

Probrečela jsem spoustu nocí, kdy on vedle mě pochrupoval a já se cítila osamělá a nemilovaná. Sex jednou za měsíc mi připadal jako katastrofa, a to mě tehdy ani ve snu nenapadlo, že bude hůř.

A pak jsme se spolu jednou opili a vyložili karty na stůl. Manžel přiznal, že na intimní hrátky nemá ani pomyšlení, ale nechce mě ztratit. Já zase, že si bez sexu a orgasmu neumím představit život, ale také jsem o něj nechtěla přijít.

Když mi navrhl, že si mám najít milence, odmítla jsem. Ne že bych nad tím nepřemýšlela, ale bála jsem se, že tím náš vztah rozbiju. Jenže on jednou přivedl kamaráda a po pár sklenicích vína… Prostě k tomu došlo. Uzavřeli jsme dohodu.

Kamarád je jen na sex, před mužem nesmím mít žádné tajnosti, a kdybych měla pocit, že se začínám zamilovávat, hned to řeknu a vztah ukončím. Zní to bláznivě a divoce, ale zatím nám to funguje. Upřímně ale doufám, že mého muže začne sex zase bavit a žádný kamarád nebude třeba.