ILONA (48): Píšu si se slavným ženatým mužem, svěřil mi tajemství i sexy fotku

Ilona je rozvedená, single, ale podle jejích slov „jen na půl“. Před rokem si začala psát s mužem, kterého zná celé Česko. Je úspěšný, krásný a ženatý. Že o nic nejde, psát si s někým po telefonu? Jak se to vezme. Onen VIP muž prozradil své virtuální přítelkyni, co možná nikdo netuší!

Ještě pořád se najde dost lidí, kteří si o mně myslí, že jsem na hlavu, že si na něco hraju nebo že mi hráblo. Zjistila jsem, že nemá cenu to už nikomu říkat, protože ono to ve finále tak trochu neuvěřitelné je.

Pana T., jak mu budu říkat, jsem oslovila na jeho instagramovém profilu před rokem a pár měsíci. Měl tam společnou fotku se svou ženou, jak se opalují na pláži, a já tu fotku okomentovala: „Stojíte oba za hřích.“ Už ani nevím, proč jsem to napsala, nejsem bisexuální, ale prostě ta fotka vypadala dobře, oni taky, tak jsem to poslala.

Nedělo se nic, asi po měsíci jsem okomentovala další jeho fotky, ale už ne stylem pochval a smajlíků. V den jeho narozenin jsem mu vypočítala jeho osobní číslo podle data narození a pod jeho další příspěvek jsem napsala výklad tohoto čísla. A že si myslím, že to na něj sedí. Pana T. totiž znají všichni, jeho veřejný život také, takže to, co na něj opravdu sedlo, jsem doplnila ještě o podrobnější rozbor jeho duše.

V noci mi pípla zpráva na Instagramu doplněná smajlíkem: „Vy mě teda ale lustrujete?!“ Zastavila se mi krev v žilách, totálně jsem se probrala. Jakože mi odepsal pan T.? Ten pan T.? Přece jen, táhne mi na padesát, on je o necelých deset let mladší, má krásnou ženskou, tak mě to potěšilo. Jasně, že může takhle odpovídat komukoliv, a já si taky myslela, že tímto jeho „zájem“ skončil, jenže naše hra teprve začala…

S T. jsme si začali psát čím dál častěji. Založil si falešný účet na Messengeru, tam se cítil bezpečněji. Když byl na dovolené se svou ženou, věděla jsem, že si psát nebudeme, dával si a dává velký pozor, ale já to respektuju. Někdy se neozval celý měsíc a já byla strašně nervózní, že to skončil.

Jenže pak, převážně zase pozdě v noci, mi poslal odkaz na nějakou temnou písničku, většinou to bývaly takové dojáky, ale ne přehnaně romantické, hluboké texty – díky nim jsem zase oprášila angličtinu.

Začala jsem mít pocit, že jsem jakousi jeho tajnou vrbou, zpovědnicí. Psal o svém otci, kterého nikdy nepoznal, o tom, kolik chyb udělal jako otec on sám. Psal, že je možná nemocný, ale nechce si to nechat potvrdit od lékařů. První půlrok naší konverzace jsem mu sloužila jako vrba.

Ale pak, bylo to po dvouměsíční odmlce, kdy jsem si myslela, že se na naše „on-line přátelství“ definitivně vykašlal, mi přišla v pět ráno fotka jeho penisu. Zase jsem zůstala jako opařená. Co to jako má znamenat? K fotce žádný text, když jsem poslala zvednutý palec nahoru a otazník, zase se týden neozval. Po týdnu chtěl po mně fotku, ale ne erotickou, prostě můj portrét. Vzpomínám si, jak jsem se hodinu malovala, zkoušela si účesy a trička a připadala si zase jako v sedmnácti.

Když jsem se svěřila kamarádce, sahala mi na čelo. Ale mně to bylo jedno, jen já (a on) vím, jak to je, a vlastně mi vyhovuje, že ho nikdy nikdo nemůže podezírat, protože to prostě reálné „není“, aby tento člověk psal nějaké obyčejné ženské… Nikdy bych ho nepráskla médiím, i když mi kamarádka říkala, že bych za to utržila asi ranec. Možná proto mi píše z falešného profilu, ale já to naprosto chápu.

V současnosti si napíšeme asi dvakrát do týdne. Proběhlo období, kdy jsme se měli vidět, to byla naše komunikace hodně intenzivní. Psal mi, že to chce, ale nesmí nás nikdo vidět, jenže byl asi zrovna opilý, protože pak couvl. Já ale byla ráda, že k tomu nedošlo, i když je to lákavá představa, sejít se s ním.

Jenže taky bych měla strach. Možná, že bychom si neměli ani co říct. Vím o něm věci, které žádnými médii neprošly. Které neví ani jeho žena. Neměli jsme spolu žádný virtuální sex, poslala jsem mu pár svých portrétů a jednou svá nahá prsa, on už mi pak žádnou svou fotku neposlal.

Drží si odstup, ale já cítím, že je to mezi námi silné. Nevím ani, jak ten vztah popsat. Nevím, kam směřuje a jak dlouho si takhle ještě vydržíme psát. Možná, až skončí pandemie a všechno se vrátí do normálu, zapomene na mě. Na co ale nezapomenu já, je signál, který přes média poslal jenom mně. Bylo to srovnatelné s tím, když řekne chlap ženě, že ji miluje.

Je rafinovaný, to se mi na něm líbí. Navenek sice působí úplně jinak, ale patřím mezi možná pár vyvolených, kdo o něm ví, jak moc citlivý je. Extrovert ve společnosti, těžký introvert za zdmi domova. Jestli je opravdu nemocný, to netuším. Ale vím, že kdyby bylo nejhůř, pomůžu mu kdykoliv.

VIDEO: Podívejte se na video, jestli opravdu jsou různé druhy nevěry?