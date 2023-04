INA (39): Přítel se chtěl kvůli mně rozvést, ale jeho žena ze mě udělala zrůdu

Ina si našla ženatého partnera. Ten se kvůli ní chtěl dokonce rozvést, ale jeho manželka ji tak ponížila a očernila, že se s ní přítel ihned rozešel.

S Bořkem jsme byli pár tři roky. Dlouho jsem se tomu vztahu bránila, nejsem naivní, abych nechápala, že když si čtyři roky před čtyřicítkou začnu s ženatým chlapem, že to pro mě může skončit i dost smutně. A také skončilo!

Nyní jsem sama, nemám děti, nemám rodinu, jen další drsnou životní lekci. Bořek mi zlomil srdce. Bylo i několik okamžiků, kdy jsem po velmi rychlém a kategorickém rozchodu přemýšlela, že si vezmu život. Ale bylo to jen pár hloupých myšlenek, nic takového samozřejmě neudělám! Jen ty tři roky života mi už nikdo nevrátí.

Bořek se o mě snažil snad rok. Byl to můj kolega v práci. Neuvěřitelně jsme si rozuměli, jezdili spolu na služební cesty, vždy ale ve vší počestnosti. Věděli jsme navzájem o svých radostech i starostech víc, než naši nejbližší.

Přítel byl ve vztahu velmi nešťastný, s ženou už nežili ani jako bratr a sestra, jen vedle sebe existovali. Strašně si lezli na nervy. Jenže Bořkova žena se na rozdíl od přítele odmítala rozvést. Prý mu několikrát kategoricky řekla: „Neexistuje! Z mé rodiny se nikdy nikdo nerozvedl a já první rozhodně nebudu.“

Další věcí bylo, že Bořek měl desetiletého syna, i ten byl velmi pádným „nástrojem moci“ v rukou jeho manželky. Přítel by syna po rozvodu zcela jistě nevídal.

Žena mu při jednom rozhovoru na téma rozvod bez obalu sdělila, že by se postarala o to, aby měl kluka jen jednou za čtrnáct dní na víkend. Pokud by tedy nebyl nastydlý, unavený ze školy, psychicky otřesený a podobně, Milada byla prostě excelentní mrcha!

Bohužel jsem udělala tu chybu, že jsem se do kolegy zamilovala, lásku jsem si zakazovala, ale samota, souznění a touha mít někoho alespoň občas po boku a nechat se chvíli obejmout a hýčkat, vykonaly své. Byla jsem v tom až po uši a myslela jsem, že i přítel. Zda to tak bylo, či ne, už asi nezjistím.

První i druhý rok byl krásný, byli jsme spolu, co nejvíc to šlo, naše práce nám to hodně usnadňovala. Dokonce jsme spolu strávili i krátkou dovolenou, kdy byla Bořkova žena a syn u jeho tchyně na Slovensku. Plánovali jsme společnou budoucnost, a dokonce padla slova i o děťátku.

Jenže Milada začala něco tušit, a Bořka si mnohem více hlídala a různě prověřovala. Netušili jsme, kdy přesně na náš vztah přišla. Přítel mě varoval, že mě možná kontaktuje a bude mi vyhrožovat – což údajně byla její specialita.

Jenže vše bylo jinak. Uběhly dva nebo tři měsíce a stále se nic nedělo, jen přítel se začal chovat poněkud zvláštně. Byl odtažitější, občas se na mě tak zvláštně zadíval a byl nezvykle nemluvný. Dříve jsme propovídali hodiny.

Nakonec jsem to nevydržela a příteli řekla, že jsem z jeho chování zmatená, a že bych chtěla vědět, nad čím přemýšlí a zda se mezi námi něco změnilo. Měla jsem hrozný strach, nedokázala jsem si představit, že bych Bořka ztratila, že bych byla zase sama. Asi jsem se na nic neměla ptát…

Na ledovou sprchu, kterou jsem tehdy „schytala“, nikdy nezapomenu. Dověděla jsem se, že přítel všechno ví, že nechápe, kde se to ve mně bere a prý mám okamžitě se vším přestat. Nerozuměla jsem o čem mluví, ale bohužel jsem nestačila klást otázky – sprcha, možná spíše ledopád, pokračovaly.

Bořek mi ukázal maily, které jsem jeho ženě psala. Netuším, jak to ta žena udělala, ale vypadalo to, jako by skutečně odešly z mé adresy! Byly oplzlé, vulgární, hrubé, prostě hnusné.

Popisovala jsem v nich, co s Bořkem v posteli děláme, co má rád, jak mluví o své ženě i synovi. Přílohou jednoho mailu byl i návrh na rozvod a majetkové vypořádání. Milada si se vším dala opravdu práci a Bořek jí bohužel uvěřil!

Rozchod se odehrál v řádu minut. Přítel vše věděl už nějakou dobu a zjevně přemýšlel, co dělat dál, asi mě miloval. To, že jsem se zeptala, vše uspíšilo. Nikdy v životě jsem nezažila takové ponížení a takovou nespravedlnost.

Přítel dokonce odešel z práce a já se docela bojím, jak to odůvodnil. Šéf ho pustil ihned a od té doby mám trochu pocit, že mě mnohem více pozoruje. Bořek mi nebere telefony, neodpovídá na zprávy, absolutně se mnou přerušil kontakt. Mám pocit, že mi ujel vlak a žádný další už nepojede, vlastně do něj nemám ani chuť nastoupit.