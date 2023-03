Infarkt, autonehoda nebo otrava: Jak asi zemřete podle znamení zvěrokruhu

Tohle znamení patří mezi největší vzteklouny zvěrokruhu. Jakmile je naštvete sebemenší hloupostí, tak bouchnou jako papiňák. Svoje emoce rozhodně neskrývají, a když se na někoho rozzlobí, dají mu to hlasitě najevo. Berani proto také častěji trpí vysokým krevním tlakem a migrénami. Na svou ohnivou povahu pravděpodobně doplatí. Je dost možné, že jim při vášnivé hádce praskne cévka, zemřou na infarkt nebo si přivodí mrtvičku.

Jestli chodíte ráno do obchodu s potravinami, určitě tam vídáte důchodce, kteří těsně před otvíračkou nervózně přešlapují na místě. Kdybyste se zeptala na jejich znamení, určitě mezi nimi budou převažovat právě Býci, kteří jsou šetřiví a mají vychytané všechny slevy. Jednou z možností tak je, že zemřou v tlačenici během výprodeje na Black Friday. Ale protože jsou také velmi náchylní k virózám, hrozí jim i smrt na nějakou infekční chorobu.

Určitě jste zažila, že vám vrazila nůž do zad kamarádka, od které…

Raci milují umění a většinou je mezi nimi spousta umělců, zejména malířů. A když nemalují, tak aspoň procházejí muzea a vydrží u obrazů trávit dlouhé hodiny. Tato láska se jim ale pravděpodobně stane osudnou. Vdechují přitom spoustu toxických výparů z olejových barev, které jim doslova otráví plíce. Také je možné, že zemřou při nějaké domácí nehodě, protože trpí utkvělou představou, že sami všechno zvládnou nejlíp, i když to tak není.

Panna (23. 8. – 22. 9.) – násilný čin

Tak dlouho dokážou Panny do někoho rýt, poučovat ho nebo pomlouvat, až se pořádně naštve. Psychicky normální zdravý jedinec jejich chování ustojí, pokud budou mít ale smůlu na narušeného jedince, může se stát, že se jim pomstí násilně. Může to být cizí člověk, ale dokonce i partner, který si takto vybije svou zlost. Právě k drahým polovičkám jsou Panny dost kritické a tvrdé. Co se týče přirozené smrti, tak Panny nejvíce ohrožuje rakovina zažívacího traktu.