Intolerance laktózy: Můžete při ní mléčné výrobky, nebo jsou zakázané?

Zvýšená plynatost i průjmy

Kvůli chybějícímu enzymu se laktóza dostává nestrávená do střev, což způsobuje koliky, průjmy či zvracení. V praxi se to projeví například tak, že člověk s touto intolerancí vypije klasické mléko, dojde k přechodu nerozštěpeného cukru laktózy do tlustého střeva, kde začne způsobovat nepříjemné trávicí problémy. Nestrávená laktóza začne kvasit, takže se objeví nadýmání, meteorismus (zvýšená plynatost), bolesti břicha a průjem. K potížím dochází asi po 30 minutách, ale může to trvat i 3 hodiny.