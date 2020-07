Italská polenta podle Koko: Zkuste jednoduchý recept na rychlou přílohu

Polenta je jedním z tradičních jídel v Itálii. Jde o kukuřičnou kaši, která je výbornou a rychlou náhradou bramborové kaše. Skvěle se hodí k zelenině, houbám, dušenému masu v silných omáčkách či drůbeži. Podrobný postup najdete na videu.

Možná se bojíte neznámých věcí, ale příprava polenty je opravdu jednoduchá. Budete potřebovat:

Ingredience:

60 g instantní polenty

480 ml tekutiny (vývaru nebo vody kombinované s mlékem podle chuti a možností. Poměr se může lišit v závislosti na návodu k přípravě na balení dané instantní polenty)

15 g másla

10 g strouhaného parmezánu, grany padano nebo pecorina

¾ lžičky soli

čerstvě mletý pepř

čerstvá kadeřavá petrželka

olivový olej na vymazání misky nebo formy

Postup:

Navažte si 60 g instantní polenty. Smíchejte trochu vývaru s mlékem tak, aby výsledné množství tekutiny činilo cca 480 ml (pozor, poměr instantní polenty a tekutiny se u jednotlivých výrobců může lišit). Osolte, opepřete, přidejte nadrobno nakrájenou kadeřavou petrželku a na plotýnce začněte ohřívat. Přisypte polentu a za stálého míchání vařte 4–5 min (popřípadě tak dlouho, jak uvádí výrobce dané instantní polenty).

Správná konzistence hotové polenty odpovídá táhlé bramborové kaši. Vypněte plotýnku, přidejte kousek másla a trochu nastrouhaného parmezánu. Konzumovat můžete hned.

Pokud si polentu připravujete do zásoby, tak ji ještě teplou přendejte do misky vymazané olivovým olejem a po vystydnutí ji pak uložte do lednice. Před konzumací pak už jen nakrájejte jednotlivé porce, které můžete osmažit na olivovém oleji či grilovat.

Podrobný postup najdete na videu: