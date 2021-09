IVA (46): Můj partner má na prvním místě posilovnu, teprve pak mě

Iva a Igor jsou spolu rok. Občas u sebe přespí, vztah berou oba vážně. Igorův život se však ani během prvního roku vztahu netočí kolem Ivy, ale okolo cvičení a posilovny.

Seznámili nás kamarádi, usoudili, že se k sobě s Igorem vcelku hodíme. Oba jsme rozvedení, oba máme již větší a relativně samostatné děti. „Seznamka“ proběhla na vodě, jeli jsme poklidnou Lužnici a Igor mi byl na loď přidělen.

Kormidlovala jsem ale já. V mládí jsem jezdívala závodně na kajaku a bylo pro mě nepřijatelné, aby mi loď „šéfoval“ někdo druhý. Igor na vodě ještě nebyl, a možná i proto se naprosto neskutečně snažil a pádloval jako ďas.

Na klidné Lužnici jsme vypadali jako motorový člun. Tempo vydržel držet celý den, byl na to ostatně stavěný. Tělo měl v necelých padesáti stále impozantní. Bylo vidět, že se své muskulatuře věnuje s nebývalou péčí. Jinak byl Igor docela obyčejný chlap, v obličeji i chováním byl spíše nenápadný, také toho moc nenamluvil, což mi u mužů vyhovuje. Upovídané muže nemusím.

Po příjemném a klidném dni na lodi, s decentní vodáckou hladinkou v krvi, a hlavně s výhledem na Igorova perfektně vyrýsovaná záda a paže, jsem si řekla: „Proč ne? Zkusím to.“

S Igorem chodím, nebo jak to v našem věku nazvat, už rok. Z těch exotů, které jsem po rozvodu poznala, je bezkonkurenčně nejnormálnější. Náš vztah je klidný, nemáme mezi sebou takřka žádné konflikty, což je opravdu příjemné, tedy až na moje občasné výhrady k množství času, který věnuje posilovně. Dramata ve vztahu již opravdu nepotřebuji!

Co ale potřebuji, je pocit, že pro svého partnera hodně znamenám, že volný čas, který má, bude alespoň z poloviny trávit se mnou. Ale pozor, nejsem naivní „dvacítka“, abych chtěla přítele celého jen pro sebe!

Jenže Igorův čas patří především posilovně, kam chodí mimo středy každý den, o víkendu někdy i dvakrát za den. Vše v jeho životě se podřizuje jeho vášni – cvičení. A když píšu „vše“, opravdu tím vše myslím, dokonce i sex!

Igor po tréninku obvykle nemůže, dokonce jsem dostala odbornou přednášku o tom, že klasický kardio trénink a velmi intenzivní silový trénink mají prokazatelný vliv na snížení libida – i nějaké studie mi byly citovány...

Což jsem si patrně měla přebrat jako omluvu za večery, kdy se mi Igor po příjemné večeři provázené většinou docela milou konverzací zhroutí do náruče, poprosí o drbání na zádech a v devět večer je v limbu. Ale nejde jen o „hezké večery“!

S Igorem spolu nebydlíme, když spí má dcera u svého otce, na chatě anebo u svého milého, tak u mě přítel přespává. Já mám u něj vyhrazené středy a jednou za čtrnáct dní víkend, kdy se střídám s jeho dětmi.

Veškerý čas, co jsme spolu, se ale řídí posilovnou – kdy do ní Igor půjde, kdy přijde, zda pak ještě nepůjde do sauny (tam nemohu kvůli ekzému) nebo do bazénu. Igor je zkrátka feťák, který bez cvičení není šťastný, spokojený a vyrovnaný.

Vyzkoušela jsem si to na dovolené na Krétě. Tam byl přítel týden bez posilovny. První dva dny a večery byly úžasné – přesně takové, jako jsem si na dovolené u moře představovala. Igor se neunavil žádným kardio tréninkem či velmi intenzivním silovým tréninkem a dal si i trochu vína...

Jenže po dvou dnech to začalo. Igor byl po mnoha letech nečekaně bez možnosti trávit každý podvečer v posilovně. Avizovaná hotelová posilovna byla bohužel mimo provoz. Ani plavání, ani běh po pláži, ani kliky a dřepy v hotelovém pokoji mu nebyly schopné jeho milované „mučící stroje“ nahradit.

Igor byl depresivní, skleslý, občas i nervózní – což mu není vlastní. Už v letadle jsem intenzivně přemýšlela o tom, zda chci opravdu pokračovat ve vztahu, který se absolutně řídí tím, v jaké kondici a náladě jsou svalové partie mého protějšku. Po návratu domů jsem trochu vychladla. Přece jen je Igor fajn, hodný a spolehlivý chlap, jen je prostě trochu „magor“.

A tak se už nějakou dobu plácám v tom, zda zůstat s Igorem, u kterého budu vždy na druhém místě, což je někdy i přes všechen můj humor a nadhled docela smutné, anebo dát šanci životu a mít ještě možnost potkat někoho, kdo se mnou bude chtít trávit čas.