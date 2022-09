IVA (48): Přítel nemá zájem o svého syna, nelíbí se mi to, moje city ochladly

Půl roku Iva vůbec netušila, že její přítel nějakého syna má. Nyní je z přítelova chování k vlastnímu synovi velmi zklamaná. Jak se může někdo takto chovat k vlastnímu dítěti?

S Jurajem se známe půl roku. Poblázněná nejsem, to jsem ve vztazích nikdy nebyla, ale přítele mám moc ráda, máme hodně společného. V předchozích dvou známostech jsem pochopila, jak moc je to důležité.

Přítelovy záliby přesně kopírují mé, takže plánovat společně volný čas, hlavně víkendy, je vysloveně radost. I pohledy na život a třeba i na politiku a pracovní záležitosti máme hodně podobné. Vždy mi též přišlo, že máme stejný pohled také na výchovu a rodičovství.

Mám dvě čerstvě dospělé děti. S dětmi vycházím dobře, nemáme žádné vážné konflikty, vycházíme si vstříc, pomáháme si. Juraj s námi nebydlí. Můj byt je maličký, obvykle jezdím já k příteli. Od rozvodu žije sám v prostorném mezonetovém bytě.

Když pak jednou začas přespí u nás, tak s Mirkem a Markétkou moc pěkně komunikuje i vychází. Měla jsem z toho dobrý pocit. Nyní mám pocity velmi smíšené. Věděla jsem, že je přítel deset let rozvedený, na děti jsem se ale nikdy neptala.

On sám se o dětech nezmínil, celkově to na mě dělalo dojem, že jde o citlivé téma, a tak jsem se jednoduše Juraje neptala. Možná děti mít s ženou nemohli, možná o ně přišli. Nechtěla jsem být necitlivá. Pokud by měl přítel potřebu o tom mluvit, jistě by mi to řekl, myslela jsem si. Jenže pak jsem se shodou okolností od maminky mé dobré kamarádky dověděla, jak se věci mají.

Bydlím v okresním městě. Nejde tedy o vesnici, ale ani o anonymní Prahu či Brno. Lidé se tu znají a jsou propojeni o něco víc než ve velkých městech. Když jsem byla u kamarádky na kávě, přisedla si i její maminka, s níž žije ve stejném domě. Tu starou paní mám moc ráda. Je velmi energická a vtipná.

Když jsem se zmínila o příteli, začala se více vyptávat. Pak ale zničehonic bouchla rukou do stolu a vykřikla: „Už to mám! To je bývalý zeť Andulky, kolegyně z práce. To je pěkný ptáček! Po rozvodu se úplně vykašlal na syna, alimenty tedy posílal, ale tím jeho péče i vztah skončily. A to od rodiny odešel on!“

V tu chvíli jsem nevěděla, jak reagovat. Nebyla to příjemná situace. Zdenina maminka mohla být o něco taktnější, ale to ona nikdy nebývá. Nevyčítám jí to. Nebylo to pro mě jednoduché, ale sebrala jsem odvahu, zahodila pocity studu a pokoření a začala se na přítele vyptávat.

Rozvedl se, protože si s jeho ženou dlouhodobě nerozuměli. Nehádali se, ale mimo syna neměli absolutně nic společného. Potud bych rozvod samozřejmě pochopila. Jenže přítel si nerozuměl nejen s ženou, ale ani se synem, který byl od dětství úplně jiný, než si Jura představoval.

Přítel je sportovec, to máme společné. Oba jsme doslova sportovní fanatici. Jurajův syn je hodně po mamince. Podsaditý, motoricky nápadně nešikovný, na rozdíl od Jury je výrazně introvertní a údajně hodně fixovaný na maminku a babičku, která ho často hlídala.

Přítel prý neměl absolutně ambice se s chlapcem po rozvodu scházet a jeho bývalá žena to brzy přestala vyžadovat. Mamince kamarádky řekla, že jí je to sice kvůli synovi líto, protože potřebuje i mužský vzor a táta je táta, ale na druhou stranu nemůže muže nutit, když on sám nechápe, proč je to pro jeho syna důležité. Ale ani já to nechápu a nelíbí se mi to.

Jak může někdo odepsat své vlastní dítě jen proto, že není podle jeho představ? Pochopila bych to, kdyby šlo o nenapravitelného narkomana, alkoholika anebo kriminálníka, ale takto?

Přítelovu synovi bylo v době rozvodu deset let. Ve škole neměl problémy, učil se spíše dobře, ale neměl moc kamarádů a většinu času trávil doma. Na kroužky odmítal chodit, raději šel k babičce, kde se staral o králíky, slepice a další drobná zvířata.

Musím říct, že mě Jurajova „třináctá komnata“ hodně zaskočila. Kdybych měla naprosto otevřeně definovat své pocity, tak řeknu, že mě přítel nesmírně zklamal.

Odepsat v těchto souvislostech své vlastní dítě je přinejmenším divné. U svých dětí si nic takového neumím představit ani v náznaku. A muž, který se tak zachoval, ve mně nebudí vůbec důvěru. Můj vztah k příteli teď ochladl o mnoho stupňů, budu vše muset nějak vyřešit, ale ještě nevím jak.