IVA (49): Přítel je extrémně pořádný. Vyžaduje přezůvky do auta i na WC!

Zpočátku byla Iva Milanovou pořádkumilovností nadšená. Její nadšení však začalo brzy chladnout, když zjistila, do jakých extrémů dokáže zajít. Milanova přehnaná organizovanost začala vážně narušovat jejich vztah.

Milanův kladný vztah k pořádku se mi zpočátku velmi zamlouval. První manžel rozhodně pořádný nebyl, což bývalo jedním z důvodů našich hádek. Bohužel jsem netušila, že Milanův vztah k čistotě a věcem striktně na svém místě je poněkud extrémní.

Milan pracuje jako „hodinový manžel“, a díky tomu jsme se i seznámili. V jeho dodávce je čisto jako na operačním sále a podobně jako na sále před operací jsou všechny jeho pracovní nástroje dokonale vyčištěné, seřazené a roztříděné. Vše má své místo i popisek, a to včetně kapesníčků a žvýkaček.

Milan je kamarád mého kamaráda, a ten usoudil, že bychom se k sobě výborně hodili. A jelikož jsem potřebovala přimontovat nový lustr, bylo jasné, jak naše první setkání zařídí.

Když u mého domu Milan zaparkoval svou pracovní dodávku a bral si potřebné věci ze zadního prostoru auta, nakoukla jsem dovnitř. Perfektní pořádek mě naprosto ohromil.

Bývalý manžel byl kutil a měl též slušně vybavenou dílnu, v níž však vládl nejen on, ale také naprostý chaos. A chaos byl také úplně všude, kam Boris vkročil. Vedle bývalého muže jsem se tedy cítila extrémně pořádná, vedle Milana se občas cítím jako šmudla, a to mi opravdu není příjemné.

S přítelem jsme si padli do oka při prvním setkání. Milan mi přidělal lustr, a pak ještě opravil několik drobností, poté jsme si příjemně popovídali o společných známých a také o společném zájmu, o geocachingu.

Milan mi pak hned druhý den zavolal a pozval mě na výlet, který se vydařil natolik, že jsme se rozhodli ho zopakovat. Krůček po krůčku jsme směřovali k tomu, abychom se stali partnery. Trvalo asi měsíc, než mi navrhl, zda bych u něj nechtěla povečeřet a přespat.

Do té doby jsme na lov „kešek“ jezdili vlakem nebo autobusem. Je to levnější a spojení je od nás dobré. Milan však jel tehdy od své maminky, a tak jsme se dohodli, že mě naloží cestou. V jeho bytě ani jeho osobním autě jsem do té doby nebyla.

Než mi Milan galantně otevřel dveře, zahleděl se mi zcela nepokrytě na boty – měla jsem pohodlné polobotky, které jsem před odchodem lehce utřela hadrem. Milan dveře lehce přivřel, omluvně se usmál a požádal mě, zda bych chvilku nepočkala. Pak začal šátrat v kufru. Hlavou mi projelo, že mi možná chce dát nějaký dárek. Jenže přítel mi podával papuče!

Nechápavě jsem na něj koukala. „Ivuško, prosím, přezuj se. U mámy jsem auto vyluxoval…“ řekl přítel a já se nezmohla na slovo. Přezula jsem se a nasedla do auta, jehož interiér byl podobný obývacímu pokoji.

Pod nohama jsem měla kobereček, sedačka byla potažená jakýmsi umělým kožíškem, vše bylo čisté, voňavé, vyleštěné. A přesně takové to bylo i u přítele doma. Musím přiznat, že jsem se skoro bála na něco sáhnout. Připadala jsem si jako v IKEA.

Přítel mi během večeře několikrát utřel stůl pod skleničkou od vína, dostala jsem instrukce ohledně používání koupelny i toalety. Na toaletu se přítel, údajně z hygienických důvodů, také přezouval!

Trochu jsem se začínala bát, jak dopadne společná noc. Doposavad sice nic nenaznačovalo tomu, že bychom si „nevoněli“, fyzicky jsme se přitahovali. „Budu se muset umýt nějakou dezinfekcí a kloktat savo?“ pomyslela jsem si a vzrušení, s nímž jsem se ještě před pár hodinami blížila k autu, bleskurychle opadlo. Sex byl však kupodivu nakonec fajn.

Jen pak Milan převlékl celou postel – nijak špinavá podle mého nebyla, zjevně to považoval za něco naprosto samozřejmého. Ten večer jsem nad tím mávla rukou a docela spokojeně usnula. Jenže „akce“ se opakovala i ráno, a to včetně převlečení postele.

Když jsem se ten den vrátila k sobě domů, uvědomila jsem si, jak svobodně a uvolněně se ve svém domku cítím. Naprosto jsem si nedokázala představit, že bychom se s Milanem jednoho dne sestěhovali.

Náš vztah pokračuje dál, a to už třetí měsíc. Jezdíme na výlety, jednou za týden u přítele přespím, on u mě spát nechce, vždy to nějak velmi logicky zdůvodní, ale já pochopitelně tuším, kde je zakopaný pes. Přítel mi už několikrát taktně naznačil, že mu můj domov připadá chaotický a neuklizený, což podle mého opravdu není.

Jsem do Milana zamilovaná, ale jsem si vědoma jeho obtížně přijatelných vlastností a zvyků. Že bychom spolu někdy žili, je zatím nepředstavitelné, jenže já bych si vztah se vším všudy moc přála.

A tak nyní přešlapuji na místě a nevím, co dál. Trochu si říkám, že se třeba ještě něco změní, vždyť se známe jen čtyři měsíce a jen tři jsme skuteční partneři.