Iva musela svému otci vykat, jako dítě měla spoustu povinností. Sice díky pevným hranicím měla v životě řád, ale s maminkou vůbec nemají blízký vztah a dodnes trpí pocitem, že jako nejstarší byla nejméně milovaná. Nebyl to s rodiči vysloveně špatný vztah, se svými dětmi to ale chtěla zcela jinak. Podařilo se?

Vztahy s rodiči

Moje maminka bude letos slavit pětaosmdesáté narozeniny a mně bude dvaašedesát. Tatínek už před deseti lety zemřel na zákeřnou nemoc, a tak je máma už dlouho sama. Mám čtyři mladší sourozence, takže dětství pro mě nebylo zrovna jednoduché.

Všichni jsme se tísnili v jedné ložnici a měli jsme velký grunt. Každý den jsme museli rodičům pomáhat na poli a s domácími zvířaty. Rodiče trávili hodně času také v kravíně a já jsem se musela, jako nejstarší z dětí, starat o sourozence. Bohužel když se něco stalo nebo byl nějaký problém, tak jsem to vždycky odnesla já, protože jsem na ně měla dávat pozor.

Tvrdé dětství

V době, kdy jsem vyrůstala, byl vztah s rodiči na jiné úrovni, než je nyní. Tatínkovi jsem musela vykat a vše, co řekli rodiče, bylo svaté a nikdo se neodvážil odmlouvat. Víc se doma muselo pomáhat a pracovat. Nebyl čas na to jít si s kamarády ven hrát nebo si doma vzít knížku a udělat si čas pro sebe. Neměli jsme žádné svoje peníze nebo kapesné. Když jsme dostali korunu na zmrzlinu, cítili jsme se jako někdo. Pamatuji si, jak jsme každý týden v neděli chodili s rodiči do kostela a to byl jediný den v týdnu, kdy jsme odhodili pracovní kalhoty.

Ať bylo mé dětství takové či makové, ráda na něj vzpomínám. Přísný režim a vztah s rodiči ve mně budily respekt a já jsem věděla, kde jsou hranice. Na druhou stranu je pravda, že si až do dnešního dne s sebou nesu pocit, že jsem byla z pěti dětí nejméně milovaná. Zřejmě je to kvůli té zodpovědnosti, kterou jsem za všechny mé sourozence nesla. Já jsem vždycky byla Iva a můj nejmladší bratr byl vždy Jiříček. Tak to zůstalo dodnes.

Chtěla jsem to jinak

Když jsem se měla stát matkou já sama, chtěla jsem najít vyváženější vztah s mými dětmi. Doba pokročila a třeba vykání rodičům už nebylo v módě. S manželem Standou máme tři holky. Když byly ještě malé, stavěli jsme dům, takže jsme nic nepěstovali a ani jsme nechovali žádné zvíře.

Starší dcery nám na stavbě pomáhaly, jak jen mohly. Oklepávaly cihly, zametaly nebo si jen v okolí stavby hrály. Se Standou jsme chtěli, abychom jako rodiče budili respekt, zároveň jsme ale chtěli, abychom byli také s holkami přátelé.

Vnoučata mají příliš volnosti

Já sama jsem si nikdy nešla s maminkou popovídat o svých problémech. To jsem chtěla změnit a myslím, že se mi to podařilo. Když holky něco trápilo, mohly za mnou vždycky přijít a snažily jsme se to společně vyřešit. Myslím, že mám se svými dcerami pěkný vztah a žádné z nich nedávám ničeho méně. Nyní už mají všechny své rodiny a já se dívám na to, jaký vztah mají moje vnoučata se svými rodiči.

Doba je zase úplně jiná, než si pamatuji ze svého dětství. Vnoučata hodně sedí doma na počítačích a ven chodit nechtějí. Mají prý kamarády on-line. Rodičům s domácími pracemi také moc nepomáhají, a když už musí, neobejde se to bez uštěpačných řečí. Všeobecně je na můj vkus ta výchova nějaká až moc volná. Děti si k nám prarodičům, ale i k rodičům dovolí to, co my bychom nikdy nemohli.

S dcerami je nám fajn

Porovnávám tak tři generace rodičů a dětí a popravdě nevím, která z nich je lepší. Vztah s rodiči je vždy úplně jiný a každý má své chyby. Být rodičem není jednoduchá role a každý se jí zhostí po svém. Hodně věcí bych ve výchově svých dětí udělala jinak, ale čas vrátit nejde.

I tak mě u srdce hřeje pocit, že mě jistě moje děti milují a máme spolu hezký vztah. Dcery s rodinami za námi každý víkend jezdí na návštěvu a o potřebnou pomoc si nikdy nemusím říkat – vždy mi je z jejich strany nabídnuta.