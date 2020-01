Iva Janžurová: Nazpívala duet s Gottem a neprovdala se za muže svého života

Šla za svými sny

Narodila se v Žirovnicích u Pelhřimova jako třetí dítě v pořadí. Měla ještě dva starší bratry, o pět let staršího Pavla a o třináct let staršího Láďu. Ten později zemřel na srdeční vadu. Pavel si prý z Ivy dělával často legraci, že není moc hezká, takže na herecké touhy by měla zapomenout. Spletl se a Iva se po gymnáziu dostala podmínečně na DAMU. O rok později už řádně studovala.

Po studiích hrála v Liberci v divadle F. X. Šaldy, po roce přešla do Prahy do Divadla na Vinohradech. Tam zůstala čtyřiadvacet let. V šedesátých letech se začala objevovat ve filmu. V roce 1966 si zahrála v seriálu Eliška a její rod, pak dostala příležitost v muzikálovém seriálu Píseň pro Rudolfa III. A to i přesto, že jí už bylo šestadvacet let a filmová hrdinka Šárka měla být šestnáctiletá. Excelovala a během natáčení se spřátelila s Jiřím Hrzánem, s nímž se prý podle svých slov nesmírně „vyblbla“.