IVANA (39): Lásku jsem potkala na nečekaném místě, už jsem ani nedoufala

Někdy nás zasáhne Amorův šíp ve chvíli, kdy bychom to ani v nejmenším neočekávaly. A navíc ještě v prostředí, které není ani za mák romantické. To se stalo i Ivaně, které nepříjemná havárie doslova změnila život.

O rodině a dětech jsem snila od svých pětadvaceti let. Zářivou kariéru jsem nikdy budovat nechtěla. A to ani tehdy, když mi dala vysoká škola pořádně zabrat. Myslím, že jsem chtěla jen splnit přání svých rodičů. Vnitřně jsem cítila, že rodina a kupa dětí je to, co by mě naplňovalo úplně nejvíc.

Na každého svého nápadníka jsem vlastně vždycky hleděla jako na možného otce svých potomků. Můj mozek dokázal během pár týdnů vyhodnotit, jestli to bude skvělý táta, nebo ne. Když mi tam něco z téhle oblasti nesedělo, chlap pro mě vmžiku ztratil kouzlo.

Byla jsem v tomhle ohledu vážně náročná. Dva roky jsem zkoušela žít s rozvedeným mužem, který měl dvě děti ve střídavé péči. Úplně jsem se v roli macechy našla. Jenže k našemu společnému dítěti se neměl. Pořád jsem doufala, že se to zlomí, ale on měl pocit, že dvě děti jsou už tak dost vysokou finanční zátěží. Vztah jsem musela ukončit.

Bylo mi třiatřicet a vnímala jsem, že mi pomalu, ale jistě ujíždí vlak. Byla jsem úplně paralyzovaná strachy, že mi ubíhají nejlepší léta a já ještě nemám potenciálního otce svých dětí. Co když to nestihnu, co si počnu – tohle se mi honilo hlavou bez ustání.

Vůbec jsem se nedovedla ničím zabavit, jen jsem sjížděla různé seznamky a chodila na rande. V jeden den jsem zvládla klidně tři. Bylo to vlastně dost ubíjející, ale já neviděla jinou možnost, jak poznat toho pravého.

Pracovala jsem v nemocnici jako zdravotní sestra a tam tedy možnost zavadit o slušného chlapa nebyla. Do nejistého románku s většinou zadaných lékařů bych se nikdy nepustila. Dneska s odstupem musím upřímně přiznat, že mi zoufalství asi koukalo z očí. Úplně jsem cítila, jak se chlapi v mojí společnosti necítí dobře, nedovedou se uvolnit.



Musela jsem začít chodit na terapie, aby se ta moje šílená touha po rodině trochu zmírnila, protože já si se sebou nevěděla už rady. S psycholožkou jsme došly k tomu, že bych se mohla pustit do vzdělávání, které by mohlo zaměstnat moji hlavu. A zrovna když jsem se ten den od terapeutky vracela vpodvečer tramvají domů, stalo se něco, co by mě ani v nejbujnějším snu nenapadlo.

Vagon, ve kterém jsem cestovala, se srazil s autem, já se v tu chvíli nedržela madla… Letěla jsem přes půl tramvaje a hlavou narazila do sedačky.

Z rozseknutého čela se valila krev. Zůstala jsem ležet a jen se snažila krvácení jakžtakž zastavit. Netrvalo to ani dvě minuty a už se nade mnou skláněl muž ve sportovním oblečení s batohem na zádech.

Uklidnil mě, okoukl ránu, vytáhl svůj ručník připravený do tělocvičny a tiskl ho na ránu po celou dobu, než dorazila záchranka. Z mého mobilu zavolal mojí mámě, ať za mnou jede do nemocnice. Tam jsem zůstala do druhého dne na pozorování. Ještě večer mi přišla z neznámého čísla zpráva s dotazem, jak mi je, jestli už je mi lépe… Chodit jsme spolu začali prakticky hned druhý den. Teď jsme spolu čtvrtým rokem, vychováváme dvouletého Vašíka a těšíme se na další přírůstek.