Zemřela Ivana Trumpová. Jaký byl její život od zásnub se Štaidlem ke sňatku s Trumpem

Ve věku 73 let zemřela československá rodačka Ivana Trumpová. Příběh bývalé lyžařky Ivany Zelníčkové, která se provdala za exprezidenta USA Donalda Trumpa, může mnohým znít jako pohádka. S Trumpem už byla sice Ivana dávno rozvedená, ale vysoudila alespoň pohádkové bohatství. Měla celkem tři děti a za sebou čtyři manželství. Jaká byla její životní cesta?

Problém se srdcem Včera, ve čtvrtek 14. července 2022 krátce po půl jedné newyorského času obdrželi záchranáři na Manhattanu volání kvůli zástavě srdce. Po výjezdu našli v bytě Ivany Trumpové na Upper East Side třiasedmdesátiletou ženu, Ivanu Trumpovou. Vyšetřovatelé se přiklánějí k možnosti, že se Ivana Trumpová smrtelně poranila při pádu ze schodů, stále však nevyloučili ani zástavu srdce. Jasnou odpověď prokáže teprve pitva, cizí zavinění však již bylo vyšetřovateli vyloučeno. Její rodina už se k úmrtí vyjádřila: „Naše matka byla neuvěřitelná žena – silná v podnikání, prvotřídní sportovkyně, zářivá kráska a starostlivá matka a přítelkyně," uvedla rodina Trumpových v prohlášení. "Bude velmi chybět své matce, svým třem dětem a deseti vnoučatům," dodala rodina. K jejímu skonu už vydal prohlášení i bývalý americký prezident a její exmanžel Donald Trump. Ten v prohlášení na své platformě Truth Social Donald o Trumpové také uvedl, že to byla „úžasná, krásná a úchvatná žena, která vedla skvělý a inspirativní život".

Sjezdařka a modelka v jednom V jednom měla Ivana Zelníčková jasno odmalička. Chtěla být slavná a bohatá. Vzhledem k okolnostem by se jí to pravděpodobně podařilo i bez Donalda Trumpa, ale proč si cestu na výsluní neulehčit? Nakročeno ke slávě měla už od svých šesti let, kdy poprvé vyhrála závod ve sjezdovém lyžování. V tomto sportu byla velice úspěšná, patřila do první patnáctky v republice a údajně měla být i náhradnicí lyžařského týmu na Olympiádě v Sapporu roku 1972. Ale protože byla krásná, přivydělávala si modelingem.

Láska v českém showbyznysu Svoji první lásku prožila s Jiřím Syrovátkou, který později emigroval do Kanady. Ivana zacílila na nový objekt zájmu, který více splňoval její představu o budoucnosti – na skladatele a textaře Jiřího Štaidla, bratra Ladislava Štaidla. To on byl autorem hitů Karla Gotta Kávu si osladím nebo Lady Carneval. Dveře do vysoké společnosti měl otevřené a Ivana se tak díky němu dostala do světa celebrit a luxusu. Bohužel osudové lásce nebylo přáno, Jiří Štaidl se v roce 1972 zabil v autě.

Utekla kvůli lásce Tehdy se Ivana rozhodla emigrovat, podle svých slov totiž svoji lásku viděla všude. A zde přichází na scénu opět Jiří Syrovátka, který se mezitím usadil v Kanadě, kde vlastnil obchod s lyžařským vybavením. Ivaně se za nevyjasněných okolností podařilo utéct, mezitím si ale ještě střihla jedno rychlé manželství s rakouským lyžařem a průmyslníkem Alfredem Winklemayerem, a získala tak rakouské občanství, které jí cestu za snem usnadnilo. V Montrealu pak pracovala v obchodě Jiřího Syrovátky a přivydělávala si jako modelka. S touto prací prorazila až do New Yorku, kde propagovala na různých akcích Olympijské hry v Montrealu roku 1976. To ještě netušila, že svůj sen má již na dosah.

Americký sen Donalda Trumpa údajně potkala v luxusní restauraci na Manhattanu a pohádkově bohatý podnikatel se do ní zamiloval na první pohled. Ivana si ho dokonale omotala kolem prstu, a tak jejich vztah vyvrcholil již roku 1977 nákladnou svatbou. S Trumpem si pořídla tři děti: Donalda Johna Jr., Ivanku a Erica.

Manželství s Trumpem zkrachovalo Nechtěla však být pouze ženou v domácnosti, a tak přesvědčila svého manžela, aby jí dovolil pomoct mu s byznysem. Jelikož rozhodně nebyla hloupá a měla výrazné manažerské schopnosti, byla Trumpovi při budování jeho impéria velkým přínosem. Práce ji ale nakonec naprosto pohltila a jejich manželství se řítilo do záhuby. "Stal se z ní žralok bez citů. A já přitom potřeboval její ženskou náruč," tvrdil Trump a rozjel sérii nevěr. Ty vyvrcholily v roce 1992 rozvodem, který sledovala celá Amerika. Ivana na Trumpovi vysoudila 25 milionů dolarů, 350 tisíc dolarů měsíčně v alimentech a několikamilionové sídlo v Connecticutu. I přes bouřlivý rozvod ale mezi nimi do konce panovaly dobré vztahy.

První exdáma podporovala prezidenta Ivana byla sice s Trumpem rozvedená již od roku 1992, ponechala si ale jeho jméno a na jeho život i rozhodování měla i poté stále velký vliv. „Je to moje nejoblíbenější exmanželka," pronesl na její adresu sám americký prezident. S bývalou manželkou se radil i ohledně volební kampaně na post prezidenta. "Ano, poradila jsem mu pár věcí. Ptal se, co si myslím o jeho vystupování. Řekla jsem mu, ať je více klidný," prozradila Ivana v rozhovoru pro New York Post. "Ale Donald nejspíš neumí být klidný. Je velmi přímočarý a upřímný, možná až neomalený. Ale to je i jeho kouzlo. Je byznysmen, ne politik. Ví, jak mluvit na rovinu," říkala. Trumpovu kandidaturu od začátku veřejně podporovala. "Já jsem imigrant a s Donaldovou imigrantskou politikou souhlasím. Pokud sem imigranti přijdou legálně a mají práci, proč ne? My potřebujeme imigranty. Kdo nám vyluxuje naše obýváky? Kdo po nás uklidí? Samozřejmě, oni. Američané to nemají rádi," nechala se podle magazínu Týden slyšet nejznámější česká zlatokopka.