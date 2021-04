Ivana Zemanová slaví narozeniny: Víte, že tato nenápadná žena umí střílet?

Dokázala byste říct pět věcí o Ivaně Zemanové? Kromě toho, že má dceru Kateřinu a původně dělala Zemanovi sekretářku? Pokud ne, není divu, Ivana Zemanová si hlídá soukromí, i když svého manžela doprovází celou dobu v jeho prezidentském úřadu.

Při prvních prezidentských volbách před pěti lety stála Ivana Zemanová v pozadí a svou roli přenechala dceři Kateřině. V těch druhých byla mnohem razantnější. Manželovi vedla kampaň, teď o ní zase není skoro nic slyšet. Co je o Ivaně Zemanové známo? Vyrůstala bez otce Ivana Zemanová se narodila v roce 1965 české matce a slovenskému otci. Ten byl politický vězeň, tři roky po jejím narození zemřel, a to zřejmě na následky ozáření v uranových dolech. Po jeho smrti se Ivanina matka nikdy neprovdala a vychovávala sama dvě děti. Jak vnímá Ivana Zemanová svého manžela? Podívejte se na video v úvodu článku.

Kvůli Zemanovi přerušila studium Ivana vyrůstala na Vysočině a vystudovala gymnázium. Později začala studovat na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně romanistiku. V roce 1990, kdy pracovala na své diplomové práci, zaslechla, že Miloši Zemanovi "chybí sekretářka". Přerušila studium a stala se jeho asistentkou. Věkový rozdíl mezi nimi činí dvacet let, ale Ivaně to zřejmě nevadilo. O tři roky později přišla do jiného stavu a jako těhotná se v srpnu 1993 za Miloše Zemana provdala. V lednu 1994 se jim narodila jejich jediná dcera Kateřina. Ivana se stala druhou Zemanovou manželkou, z prvního manželství má současný prezident syna.

O popularitu nikdy nestála Když se stal v roce 1998 z Miloše Zemana premiér, Ivana se veřejného života spíše stranila. Čas od času sice s manželem vyrazila na nějakou zahraniční návštěvu, ale jinak jí byl veřejný život cizí a byla raději v pozadí. Když v roce 2002 Zeman oznámil, že se nechce znova stát premiérem a že chce odejít do ústraní na Vysočinu, hodně věcí se změnilo. Manželé žili odděleně, Ivana v Praze s dcerou, Zeman na Vysočině. Deset let se o Ivaně téměř nic nevědělo. Pracovala pro Ministerstvo kultury ČR, dovozce vína a působila i na Správě Pražského hradu. Žila si svůj vlastní život a snažila se realizovat se. K velkému zlomu došlo v roce 2012, kdy Miloš Zeman oznámil, že bude kandidovat na prezidenta. Ivana se nezapojila do manželovy kampaně, její „roli" převzala dcera Kateřina. Volební preference brzy ukázaly, že Ivaně "hrozí", že se stane manželkou budoucího prezidenta. Po jeho vítězství se Ivana i nadále stranila veřejnosti, rozhovorů moc neposkytovala. Pozornost veřejnosti neustále soustředěnou na ni za ni přebrala dcera. Když se ale provalil skandál s erotickým videem, na němž je právě Kateřina, Ivana se poprvé ujala naplno své funkce první dámy.

Sebevědomí získávala postupně Do té chvíle působila jako plachá a nenápadná myška, která moc neřešila, co si vezme na sebe, a taky byla za své modely neustále kritizována. Preferovala černou barvu, která sice skrývá nějaké to kilo navíc, ale ne vždy byla vhodná. Její oblečení moc nelichotilo její postavě, rady okolí však vypouštěla. V roce 2013 však svůj styl konzultovala s Blankou Matragi. A zdá se, že se přece jen trochu poučila o tom, co by měla nosit první dáma. I když žádná velká sláva to není a styl jí poměrně často stále chybí.

Fotka s Kájínkem Mnoha lidem imponuje její skromnost i to, že si velmi důrazně chrání své soukromí. Jako první dáma podniká spoustu věcí – zajímá se o charitu, jezdí po republice, organizuje vlastní akce a má svůj program. Každým rokem, kdy je její manžel prezidentem, je sebevědomější. Občas na sebe upozorní, třeba kontroverzní fotografií, na které je s Jiřím Kajínkem, nebo snímky, na nichž má vojenský úbor a zbraň v ruce. Má dokonce i zbrojní průkaz. Její neřestí je kouření.