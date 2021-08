Iveta milence nikdy nevyhledávala a netoužila po něm. Přišel za ní ale na masáž nový klient, kterému nemohla odolat. Mladý hokejista Petr by mohl být její syn. Namísto toho s ním už dlouhou dobu udržuje aktivní milenecký vztah. Spí spolu jednou týdně a Iveta je šťastná.

Když jsem dostudovala střední zdravotnickou školu, nastoupila jsem do nemocnice jako zdravotní sestřička. Pomoc lidem a péče o ně mě vždy bavily. Abych byla spokojená, musím být druhým lidem na blízku a musím se snažit mírnit jejich bolesti a trápení. Prostě jsem samaritánka.

Po dvou letech jsem ale přišla na to, že nemocniční prostředí není úplně pro mě a hledala jsem nové zaměstnání. Na myšlenku stát se masérkou mě navedla moje kamarádka, která se v tomto oboru už několik let také pohybuje.

Po několika kurzech, školeních a odborných přednáškách jsem si otevřela své vlastní masérské studio. Vybavila jsem si jej podle svých představ a těšila se na první klienty. V masážích jsem se zhlédla. Jsem šťastná, že ode mě lidé odchází spokojení a uvolnění. Pomáhám jim zbavit se všech svalových bolestí a to mě naplňuje.

Masážím se věnuji už více než patnáct let. Má práce je pro mě koníčkem. Mám stálé zákazníky, ale také se ke mně neustále hlásí noví. Jedním z nich byl Petr. Je to devatenáctiletý amatérský hokejista, který ke mně chodí s bolestí ramene a zad. Po třech měsících se zařadil mezi pravidelné klienty. Vždy jsem se na hodinu strávenou s ním těšila, protože byl moc vtipný, milý a sympatický.

Mám pocit, že čím častěji jsme se viděli, tím více jsme si rozuměli. Petr mi při masážích otevřeně dával najevo, že se mu jako žena líbím, a někdy to mezi námi hodně jiskřilo. I on mě velmi přitahoval. Jako hokejista má opravdu krásné tělo, a když se k tomu přičte jeho mladistvý úsměv, tak jsem šla do kolen.

Pořád jsem si říkala, že je to jenom můj klient a nemůžu se s ním zaplést. Doma mám manžela a dospívající dceru, která je skoro stejně stará jako Petr. Přece nejsem blázen. Nemůžu se s ním vyspat nebo s ním vést milenecký vztah.

Na jedné z masáží se to ale nějak zvrtlo a my jsme se spolu v mém studiu vyspali. Bylo to nádherné, velmi intimní a vzrušující. Nikdy jsem nic takového nezažila. Petrovo svalnaté tělo mě okouzlilo. Myslela jsem, že to byl jenom úlet a bylo to jenom jednou. Vždyť jsem o dvacet let starší než on. Petrovi to ale evidentně nevadí a chodí za mnou do studia pravidelně. Stali se z nás tajní milenci a máme spolu krásný vztah. Nedáváme si žádná pravidla a ultimáta. Prostě spolu spíme.

Říkám si, jak dlouho nám takový milenecký vztah vydrží. Kdy ho přestanu bavit a on přijde na to, že by chtěl mladší ženu? Proč chce mladý muž jako on právě mě a co cítí? Paradoxně se snažím, aby tento mimomanželský vztah trval co nejdéle.

Jsem moc spokojená, jak nám to funguje a klape na lehátku. Petr mě omladil a dodal mi náboj. Manžel o ničem neví a ani se nikdy dozvědět nesmí. S Petrem se vídáme jednou týdně a vždy to má tu mileneckou jiskru. Masáže ramene a zad mu už nedělám – nezbývá nám na to čas.

Nikdy jsem neplánovala mít nějaký milenecký vztah a druhé ženy jsem za to odsuzovala. Teď jsem v tom sama namočená až po uši. Jsem si jistá, že Petr je a bude jenom můj milenec. Jako partnera bych jej nemohla mít. A jednou tento milenecký vztah skončí a já budu zase spořádaná manželka.

Než k tomu ale dojde, budu z něj těžit co nejvíce a budu si jej co nejvíce užívat. Žijeme jenom jednou a každý má svoji třináctou komnatu. Tak proč já bych ji nemohla mít plnou Petra, mého devatenáctiletého milence, se kterým vedu krásný a sexu plný milenecký vztah.