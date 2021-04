Iveta Bartošová by slavila 55: Tragická ztráta lásky, milostné zvraty a sebevražda

Právě dnes 8. dubna 2021 si čeští fanoušci připomínají zpěvačku Ivetu Bartošovou, která by oslavila nedožitých pětapadesát let. Pohledná blondýnka patřila od konce 80. let k hvězdám české populární hudby. Třikrát se stala Zlatou slavicí, vystupovala v úspěšných muzikálech a zahrála si také ve filmu. Ivetě Bartošové osud nadělil lidsky i umělecky divoký a pestrý, avšak tragicky ukončený život.