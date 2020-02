IVONA (56): Dcera se zamilovala do ženy a opustila manžela

Ivona svoji dceru vždy podporovala, obzvlášť v době, kdy před maturitou zjistila, že je těhotná. To však pro rodinu nebyl největší šok. O pár let později přišla dcera s další novinkou, která zasáhla všechny členy rodiny...

Moje dcera Helena se vdávala hodně brzy, což není v poslední době úplně obvyklé. Těsně před maturitou totiž zjistila, že čeká se svým přítelem Davidem dítě. Velice svou dceru obdivuji, že zvládla maturitu, protože těhotenství i plánování budoucnosti byl velký stres.

Helena vypadala spokojeně a vzhledem k tomu, že ji předtím žádní kluci nijak zvlášť nezajímali, nikdo o jejich rozhodnutí vzít se a mít rodinu nepochyboval. Ještě před porodem požádal David dceru o ruku, a když byly vnučce Klárce dva roky, vzali se. O pár let později se jim narodil syn Matouš.

Jednou, když byla dcera s vnoučaty u nás doma na návštěvě, se na mě podívala a téměř bez jakýchkoli emocí řekla, že se budou s Davidem rozvádět. Vůbec jsem tomu nemohla uvěřit. Vždyť jsem nevěděla o ničem, co by nasvědčovalo tomu, že mají v manželství nějaké problémy.

Když jsem se jí zeptala proč, zdráhala se odpovědět, ale po chvíli mi přiznala, že miluje někoho jiného. David byl její první láska a vlastně nestihla zažít nic jiného. Věděla jsem, že ji musím podpořit, ale hlavou se mi honila spousta otázek. „Nechceš si to ještě promyslet? Vždyť spolu máte dvě malé děti. Ty už Davida nemiluješ? A jak se k tomu staví on?“ Chrlila jsem ze sebe jednu otázku za druhou.

Helena mi vysvětlila, že to není tak, že by ho už nemilovala. Jen se zkrátka zamilovala do někoho jiného. Když jsem tu šokující zprávu řekla manželovi, byl stejně překvapený jako já. Oba jsme se báli, aby nešlo jen o nějaké krátkodobé poblouznění. To jsme ale ještě netušili, že ten opravdový šok teprve přijde.

Netrvalo to dlouho a vyšlo najevo, že Helena se zamilovala do ženy. S homosexualitou jsme nikdy neměli problém. Když se to ale najednou týká vás, vaší rodiny, je to rázem něco úplně jiného. Můj manžel to snášel mnohem hůř než já. Nechtěl její rozhodnutí přijmout a pořád dokola opakoval, že je to jen přechodné.

David z toho byl naprosto zdrcený. Svou manželku a děti miloval nadevše a nedokázal si představit, že by se něco na jejich dokonalém vztahu změnilo nebo že by o svou manželku a o svou rodinu přišel. Zpočátku dělal Heleně ze života peklo.

Nakonec jsme všichni včetně mého manžela, Davidových rodičů i Davida pochopili, že se s tím nedá nic dělat a život jde dál, že nejdůležitější jsou Klárka s Matoušem. Dnes je to dva a půl roku, co jejich manželství skončilo, ale až teď se začíná situace uklidňovat. Helena se přestěhovala k přítelkyni a s Davidem mají děti ve střídavé péči.