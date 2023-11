Jací jste kolegové podle znamení zvěrokruhu? Mají vás všichni rádi, nebo se vám raději vyhýbají?

Přemýšlíte o tom, proč je někdo v pracovním kolektivu za hvězdu a druhý za outsidera? Čím to je, že si někdo dokáže s kolegou vytvořit pevný přátelský vztah i mimo brány podniku a jiný se pořád cítí osamělý? Samozřejmě zde hraje velkou roli celý pracovní kolektiv, povaha vaší práce a to, jestli jste v pozici nadřízeného nebo podřízeného. Zásadní slovo zde ale mají také hvězdy, které určují mnoho vašich povahových vlastností. Co vaše datum narození a vesmír předurčují v pracovním kolektivu právě vám?

Beran (21. 3.–20. 4.) Jste přirozeným vůdcem a práci jste plně oddaní. Nemáte problém se samostatností, je ve vás hodně síly a při práci používáte hlavu. Nebojíte se dobrodružství a riskování. Ne vždy je však tato vlastnost žádoucí. V případech, kdy se bez přemýšlení vrhnete do něčeho nového a ostatní tomu nevěří, můžete tvrdě narazit. Jako kolega umíte pozitivně povzbudit a nasměrovat. Jste hodně upřímní. Všem řeknete, co právě máte na jazyku, a to bez okolků. V některých případech kolegové vaši upřímnost jistě ocení. Když se jim ale do jejich profese a života budete plést moc, budou se vám raději vyhýbat. Pokud mezi vámi a kolegou dojde k nepříjemnému vyhrocení sporu, umíte se rychle oklepat a jít dál. Umíte totiž velice rychle odpouštět jakékoliv křivdy. Co vás čeká v zimě? Podívejte se na video:

Pokračování 2 / 12 Býk (21. 4.–21. 5.) Pracovitost, odhodlanost a pohodlí – to jsou základní vlastnosti, které jsou pro vás charakteristické. Nevadí vám trávit v práci více času, ale jen pokud se tam cítíte dobře. Rádi si tedy přizpůsobujete pracovní prostor, stůl a okolí, tak abyste se mohli cítit jako doma. Pro kolegy jste dobrým parťákem, mohou se na vás obrátit s téměř každým problémem, a to nejenom pracovním. Jste hodně přátelští a spolehliví. Často se vaše přátelské vztahy na pracovišti přelévají také do osobního života. Je možné, že se váš kolega stane také vaším nejlepším přítelem. Lidé vám věří a nebojí se toho, že byste je zradili či o nich roznášeli pomluvy. Právě naopak. Vědí, že jste velice loajální, milí a dokážete své blízké popostrčit a podržet. Podzimním depresím podlehnou velmi snadno: Tato znamení zvěrokruhu se utápějí v melancholii. Jak s tím bojovat?

Pokračování 3 / 12 Blíženci (22. 5.–21. 6.) Blíženci! Jste hodně upovídaní a komunikativní, což je pro vás velká výhoda. Často se proto živíte jako obchodníci a prodejci. Práce vám není cizí, rádi se neustále vzděláváte, proškolujete a posouváte dál. Každý večer usínáte s myšlenkou na lepší pozici a povýšení. Jako kolega jste v kanceláři často oblíbení, zejména kvůli své upovídanosti. Umíte rozdávat rady, bavíte kolegy vtipy a historkami ze života. Pracovní směna s vámi utíká rychleji. I přesto umíte své kolegy nemile překvapit. Vaše přelétavost a nestálost v plánech z vás dělá velice nepředvídatelnou osobu. I když vás tedy kolegové mají rádi, vědí, že si na vás mají dát pozor. Ovládá vás negativní energie a jste na pokraji svých sil? Zkuste rituální měsíční koupel!

Pokračování 4 / 12 Rak (22. 6.–22. 7.) Pro Raky je typické, že do práce investují velkou dávku odhodlání a pečlivosti. Celý pracovní den si proto dokážete výborně zorganizovat a díky tomu se vám daří plnit všechny úkoly včas. Jste také výborným tahounem týmu – podporujete všechny členy a dodáváte jim pocit, že jejich hlas je důležitý. Na pracovišti máte hodně přátel a kolegové vás mají rádi. Někteří dokonce vyhledávají u obědové pauzy vaši společnost, aby se mohli svěřit a nechat si od vás poradit. Vaše starostlivost a empatie jim vždy poskytne vše, co právě potřebují. Všichni vědí, že vám na nich opravdu záleží a jde vám o jejich dobro. Starostlivost a pomocná ruka je totiž to, co Raka přesně vystihuje a nesmírně uspokojuje. Kvalitní odpočinek je k nezaplacení: Jak si dopřát nejlepší spánek podle vašeho znamení?

Pokračování 5 / 12 Lev (23. 7.–22. 8.) Jako jedno z nejsilnějších znamení o sobě dáváte všude hodně vědět. V pracovním týmu si vyžadujete stejnou pozornost jako v soukromém životě. Rádi se tlačíte dopředu a toužíte po úspěchu. Jste hodně sebevědomí a nebojíte se překážek. Kolegové vaši společnost nevyhledávají, protože jim nejste moc sympatičtí. Nechtějí vás neustále poplácávat po ramenou a chválit, abyste byli spokojení. Cítí z vás, že za svým cílem půjdete i přes mrtvoly. Vy se přitom snažíte být přátelští a v kanceláři chcete vyniknout. Starostlivě se ujmete nového kolegy nebo uspořádáte firemní výlet. Sami ale dobře víte, proč to děláte – chcete zazářit a být tím nejlepším. Bez váhání vás bodnou do zad: Znamení zvěrokruhu, která jsou nejvíc zákeřná. Na těchto šest si dejte pozor!

Pokračování 6 / 12 Panna (23. 8.–22. 9.) Lidé ve znamení Panny jsou velkými puntičkáři. Řešíte proto i ty nejmenší detaily a chcete, aby práce byla odvedená na 105 %. Často se vkládáte do debat, které se vás ani netýkají. Chcete jen poučit ostatní a předložit nové návrhy a možnosti řešení. Jste hodně konstruktivní. Pro kolegy jste v mnoha případech přínosem. Zejména vaše snaha pomoct druhým, naučit je něco nového a poradit jim z vás dělá dobrého kolegu. Všeho moc ale škodí. Pokud se budete příliš iniciovat tam, kde to druzí nepotřebují, můžete zvednout vlnu kritiky. Pamatujte, že nemusíte být vždy nejchytřejší. Rádi posloucháte pomluvy na vaše kolegy. Když se ale týkají přímo vás, dokážou vás pořádně rozčílit. Chystáte se na rande? Zjistěte si jeho znamení zvěrokruhu, ať víte, na co si máte dát pozor!

Pokračování 7 / 12 Váhy (23. 9.–23. 10.) Ve Váhách se skrývá velký obchodní talent. Jste dobrými řečníky a umíte přirozeně stmelovat tým. Vynikáte při řešení problémů a úkolů za pomoci brainstormingu. Pro kolegy jste dobrým parťákem. Šíříte kolem sebe pozitivní energii, jste vtipní a ve vaší blízkosti se každý cítí až moc dobře. Jakmile se objevíte v kanceláři, všichni ožijí a cítí se jako rodina a přátelé. Komunikace s vámi každého baví. Když však ráno vstanete levou nohou a nejste ve své kůži, dovedete být hodně náladoví a nerozhodní. Tato znamení zemřou sama: Jste odsouzena ke smrti v ústraní?

Pokračování 8 / 12 Štír (24. 10.–22. 11.) Štír je nejmocnějším znamením ze všech. Máte vysoké ambice a o kýžený cíl se dokážete klidně i poprat. Vynikáte vysokou inteligencí, pečlivostí a naprostou dochvilností. Nikdy nezmeškáte žádný termín. V kanceláři nemáte moc blízkých kolegů. Všichni dobře vědí, že při prosazování vlastních cílů umíte být pěkně podlí. Klidně budete usínat i s pocitem, že jste pro svůj vlastní prospěch využili druhého kolegu. Důležité pro vás bude, že vy jste dosáhli svého, a na pocity druhých nebudete brát žádný ohled. Každý si před vámi proto dobře chrání své soukromí, pracovní myšlenky a záměry. Magie podle fází Měsíce: Jak dopřát rituálům řád a kdy se čemu vyhnout?

Pokračování 9 / 12 Střelec (23. 11.–21. 12.) Střelec je věčným optimistou. Po pracovní stránce jste velmi pečliví a cílevědomí. Žádná překážka pro vás není problém. Přistupujete k ní jako k výzvě a nové příležitosti. Rádi si necháte poradit a pomoct od druhých – spolupráci jste maximálně otevření. Svým vtipem a pozitivním přístupem jste mezi kolegy většinou oblíbení. V kanceláři šíříte dobrou energii, dokážete pomoct druhým a snažíte se hledat odpovědi na všechny otázky. Máte silné přesvědčovací schopnosti. Může se tedy stát, že pod tíhou vlastního optimismu stáhnete kolegu ke špatnému rozhodnutí a on toho bude později litovat. Nenuťte tedy druhým své názory příliš silně a spíše je pobídněte k tomu, aby si udělali vlastní nestranný pohled na věc. Magická křišťálová koule: Odhalte její význam a naučte se s ní pracovat

Pokračování 10 / 12 Kozoroh (22. 12.–20. 1.) Klíčovou vlastností Kozoroha je odhodlání. V hlavě si plánujete profesní postup a snažíte se pro to udělat maximum. Dobře ale víte, že abyste dosáhli na své cíle, musíte být pracovití a vytrvalí. Cesta pro vás nevede přes intriky a pomluvy, díky čemuž jste ambiciózním poctivcem. Často se nacházíte v pozici nadřízených nebo se jimi snažíte stát. Kolegové si z vás tedy nedělají blízkého přítele, nesvěřují se vám a nechtějí od vás pomoct. Raději se obrátí na někoho jiného než na vás. Stejně tak vy nemáte potřebu přespříliš se s kolegy přátelit. Dobře víte, že příkazy a rozkazy lépe vstřebává pouhý kolega než kamarád. A stejně to platí také u pracovní morálky. Krystaly jsou léčivé a prospěšné: Jaké si vybrat do konkrétních místností vašeho domova?

Pokračování 11 / 12 Vodnář (21. 1.–20. 2.) Vodnáři se často spokojí jen sami se sebou. Pokud si máte vybrat, zda se naučíte nové dovednosti od někoho jiného, nebo si nastudujete stostránkový návod, zvolíte raději tu složitější variantu. Rádi se spolehnete jen sami na sebe, a to i v případech, kdy je to pro vás hodně komplikované. Částečně je to dáno také tím, že milujete experimentování. Kolegové si vás do osobního života moc nepouštějí. Dobře vědí, že vy byste jim jejich přátelství nechtěli opětovat, proto se ani nesnaží. Přísně respektujete vztah kolega s kolegou, a jakmile večer zavřete dveře od kanceláře, žijete si svůj vlastní život. Při řešení pracovních úkolů často hluboce a dlouze přemýšlíte. Snažíte se posbírat co nejvíce informací a s rozhodnutím se nechcete unáhlit. Zařiďte si obývák podle feng šuej: Čínská pravidla vám pomohou cítit se doma lépe

Pokračování 12 / 12 Ryby (21. 2.–20. 3.) Kreativita a nápaditost je Rybám velice blízká. Vždy se snažíte dojít přesně tam, kam chcete, a využíváte k tomu mimo jiné svoji empatii. Dokážete být dobrým vedoucím, protože umíte skvěle stmelovat tým a chápat potřeby svých podřízených. Často však máte ve vedoucích pozicích problém s tím, že podřízení zneužívají vaší dobroty. Mezi kolegy patříte k těm oblíbenějším, protože umíte naslouchat druhým a dodávat jim pocit, že bez nich by se kancelář neobešla. Nikdy nemyslíte sobecky jen na své zájmy, ale vždy se snažíte hájit potřeby všech. Dokážete druhé skvěle povzbudit i ve chvílích, když mají pocit, že je vše ztraceno a jsou na konci své cesty. Jogínský půst pročistí tělo a zvedne sebevědomí: Jaká jsou jeho pravidla a proč byste ho měla vyzkoušet?