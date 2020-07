Jahodová zmrzlina podle Koko: Recept, který zvládnete i bez zmrzlinovače

Užijme si jahody, ještě než skončí jejich sezona! Připravíme si s KOKO jahodovou zmrzlinu se slazeným kondenzovaným mlékem místo vajíček – zaručí nám totiž dokonalou konzistenci bez práce. Zmrzku si vyrobíme ve dvou variantách: ve zmrzlinovači i bez něj, takže si hned můžeme porovnat rozdíl. Celý postup najdete i na videu.

Ingredience

350 g zralých sladkých očištěných jahod

160 g slazeného kondenzovaného mléka

160 g polotučného mléka

160 g šlehačky (min. 30 % tuku)

Postup

Vložte jahody do mixéru, přilijte obě mléka i smetanu a veškeré ingredience promixujte na hladký krém.



Varianta bez zmrzlinovače:

Nalijte zmrzlinu do vaničky a položte ji narovno do mrazáku. Na zmrzlinu v mrazáku se snažte nezapomínat. Po ¾ hodině pobytu v mrazu začne zmrzlina u krajů krabičky už mrznout, ale uprostřed se ještě nic neděje. Je tedy potřeba ji důkladně promíchat, aby namrzala co nejrovnoměrněji. Minimálně třikrát vždycky po stejné době ji promíchejte. Asi tak po dvou hodinách v mrazáku je připravena ke konzumaci a tak akorát. Pokud ji nechcete jíst hned, vždycky ji nechte v pokojové teplotě nejdřív 10–15 minut povolit, aby nebyla jako kámen.

Varianta se zmrzlinovačem:

Nalijte zmrzlinu do nádoby a vložte do stroje, tady jsme hotoví po hodině, zmrzka je nadýchaná a krémovitější. Obě jsou ale moc dobré. Všech mléčných složek dala Koko po 160 gramech, jahod bylo 350 gramů. To je celá věda. Tak dobrou chuť!

Tady najdete celý postup na videu: