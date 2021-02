Jak bojovat se zarůstajícími nehty: Kterých chyb se vyvarovat, kdy dát rovnátka?

Problém se zarůstajícím nehtem poznáme většinou tak, že kůže kolem nehtu – především boční valy začnou červenat. Už v této fázi cítí člověk nepohodlí, ale není to vždy pravidlem. Pokud ano, máme tendenci si boky nehtu uvolňovat a v této chvíli dochází obvykle k vystřižení, které nám na chvíli uleví, ale v dlouhodobém hledisku celý problém jen zhorší.

Kdy přijdou na řadu nehtová rovnátka

A co když se pacient trápí zarůstajícími nehty dlouhodobě? „Jedná-li se o opakovaný problém, většinou přistupujeme k řešení pomocí nehtových rovnátek. Jedná se o aparátky, které tahem nehet pomaličku zvedají v okrajích a tím ho postupně rovnají. Díky stálému působení dojde i k přestavbě nehtového lůžka a tím se nehet stabilizuje. Není to tedy otázka měsíce. Terapie trvá většinou 6 až 12 měsíců, v případě hodně zdeformovaných nehtů i déle,“ říká Veronika Morstein Matulová.

Součástí terapie je pravidelná přístrojová pedikúra. Zároveň je ale nutné věnovat pozornost příčinám zarůstání a ty odstranit. Problém může pramenit ze špatného postavení nohy, které lze korigovat stélkou do obuvi. „Dobré je současně zkontrolovat samotnou obuv, protože ta je jedním z nejčastějších důvodů, proč nehty vůbec zarůstají. Dále je nutné člověka poučit o správném stříhání nehtů, které by mělo být do rovna, tak aby rohy nehtů byly ve valech stále přístupné,“ radí dál pedikérka.