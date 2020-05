Jak být dobrou tchyní: Kterým chybám se ve vztahu se snachou vyhnout?

Nepleťte se do výchovy

Chcete-li si vztahy s „mladými“ udržet v dobrém duchu, je důležité si držet odstup, mimo jiné v tom, že se nebude plést do výchovy vašich vnoučat. Je možné, že s výchovou vaší snachy nesouhlasíte nebo jí nerozumíte, to je ale logicky dáno mimo jiné generačním rozdílem. Vzpomeňte si na to, když jste vychovávala syna, jak se vám nelíbilo, pokud vám do toho někdo mluvil. A už vůbec se nesnažte vnoučata převychovávat, když je budete mít u sebe na hlídání. Vaše snacha by mohla mít pocit, že ji nerespektujete a že pro vás není dost dobrá. Což může vést mimo jiné k tomu, že vám vnoučata nebude svěřovat.