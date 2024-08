Jak být dobrou kamarádkou: Těmto větám se v přátelství raději vyhněte

Část 1 / 5



Já ti to říkala! Tuto větu nerad slyší kdokoliv. Ať už je to váš partner, dítě, rodič nebo právě kamarádka. Pokud se vám svěří s chybou, kterou udělala, ačkoliv jste ji předem varovala, že to nedopadne dobře, nikdy nereagujte slovy „Já ti to říkala!" Tato věta ji rozhodně nepotěší ani neuklidní. Jakožto její kamarádka byste jí měla poskytnout útěchu, vyslechnout ji, politovat a nabídnout jí nějaké řešení. Ve chvílích, kdy jí není do skoku, je vaší úlohou ji podržet, ne jí dávat najevo, že vy jste ta lepší a rozumnější.

Tobě nadváha sluší Pokud má vaše kamarádka viditelná kila navíc, snažte se ji motivovat, aby se je snažila shodit. Prospěje to jejímu zdraví i sebevědomí. Málokterá žena se s faldíky, širokými stehny a velkým pozadím dokáže smířit natolik, aby si připadala krásná, a pokud se ji budete snažit přesvědčit, že jí nadváha sluší, může to brát jako výsměch. Věta „Kdybys zhubla, už bys to nebyla ty!" je přijímána dost podobně, tím spíš, že hmotnost nemá s povahou nic společného.

Jednou si to s těmi dětmi rozmyslíš Tvrdí vaše kamarádka už dlouhé roky, že nechce mít děti? Nesnažte se jí z pozice zasloužilé matky vnucovat, že je pouze nevyzrálá a časem se její názor změní. Určitě existuje důvod, proč se vaše kamarádka takto rozhodla. Může to být proto, že dlouhodobě nemá partnera a žádný není na obzoru, čili se v jejím věku možnosti založit rodinu už zmenšily na minimum. Nebo zkrátka opravdu nechce děti, na což má právo. To, že vy jste se v mateřství našla a vidíte ho jako svoje poslání, neznamená, že to tak musí cítit každá žena, respektujte proto její postoj.

Neboj, on se někdo najde! Věta, ze které všem single ženám vstávají hrůzou vlasy na hlavě. Tak za prvé, žádná z nás nechce „jen tak někoho". Chceme muže, který nás bude milovat a jehož budeme milovat my, ne někoho z nouze, abychom nebyly samy, což přesně z této věty čiší. A za druhé, single ženy si uvědomují, že realita je krutá a existuje určitá pravděpodobnost, že ten pravý se ukázat nemusí. Má-li vaše kamarádka trudné myšlenky nebo deprese z toho, že je sama, je vaší prací pomoct jí zlepšit náladu, vyslechnout ji a postarat se o to, aby nebyla smutná, alespoň ve chvílích, kdy s ní trávíte čas.

Je to blbec, vykašli se na něj! Má vaše kamarádka trápení s partnerem? Pak potřebuje, abyste jí naslouchala a pomohla najít řešení, což často ve větě „Je to blbec, vykašli se na něj," není obsaženo. Nejen, že tím dehonestujete kamarádčin výběr partnerů a dáváte jí najevo, že si nedokáže najít vhodného muže, ale navíc je z takové reakce cítit, že vás její problémy zas až tak nezajímají. Pravděpodobně ani jejího partnera neznáte zdaleka tak dobře jako ona, proto není od věci s podobnými soudy počkat, dokud nebudete znát všechny podrobnosti.