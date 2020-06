Jak být oblíbená v pracovním kolektivu? Nepodlézejte, mlčte a pomáhejte

Nemusíte se vnucovat za každou cenu, ale snažte se kolegům občas pomoct, když vidíte, že jsou v nouzi. Ať už jde například o to prohodit si dovolenou nebo víkendovou službu nebo pomoc vynosit dodané zboží, ačkoliv vám právě končí ranní směna. I když nakonec zůstane jen u nabídky pomoci a kolega či kolegyně zvládnou řešit situaci bez vás, i pouhá ochota se cení. Navíc, nikdy nevíte, kdy budete potřebovat pomoct vy, takže se hodí být občas ochotná, protože se vám to může vrátit jedině v dobrém.

Jak jistě víte, k utužení kolektivu pomáhají také společné aktivity. Povinné teambuildingy většinu lidí spíš obtěžují a často je nevítají s nadšením, protože zaberou hodně času. Ale co takhle neformální posezení v hospodě jednou za měsíc? Zkuste taková setkání iniciovat, i když není jednoduché najít termín, kdy by mohla většina kolegů, a uvidíte, že se váš kolektiv brzy ještě víc stmelí a bude táhnout za jeden provaz.

Nepodlézejte

Nikdo vám nemůže mít za zlé, že chcete mít dobré vztahy se šéfem, to je jasné. Není ale třeba mu za každou cenu podlézat a podbízet se, to nakonec neocení ani kolegové, ani žádný rozumný šéf. Pokud máte nějaký dobrý nápad, proberte to se šéfem raději o samotě a zbytečně neupozorňujte na to, jak jste aktivní. V žádném případě také nedonášejte na své kolegy a nesnažte se je v očích šéfa shazovat jen proto, abyste dokázala, že vy jste ta nejlepší.