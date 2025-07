Štěstí si sice za peníze nekoupíte, ale když se vám rozpadá rozpočet ještě před výplatou, moc radosti si neužijete. Nejnovější výzkum ukazuje, že sice nejsme národ věčně šťastných smajlíků, ale rozhodně si umíme život užít – ovšem když pro to něco uděláme.

Nejvíc šťastní jsou ti, co spí, sportují a nemusí počítat každou korunu

Celkem 59 % Čechů uvedlo, že jsou se svým životem spokojení. Další třetina sice neoplývá nadšením, ale rozhodně nechodí po světě s permanentní mrzutostí. A jen každý desátý Čech je opravdu nespokojený.

Co je za tím? Žádné překvápko: největší roli hrají zdraví, spánek, sport a finance. Ti, kdo si pravidelně dopřávají pohyb, dobře spí a zvládají finančně měsíc bez stresu, jsou ve tři čtvrtiny případů spokojení. U ostatních už to tak slavné není. Mezi těmi, kdo mají s penězi problém, je spokojený jen každý třetí. Výzkum tak dokazuje, že ti, kteří dobře vycházejí se svými příjmy, mají téměř jistotu, že budou se životem spokojení.

Spánek: Luxus, který si nemůžeme odpírat

Jedna noc bez spánku a člověk má pocit, že ho nenávidí celý svět. Když se to děje pravidelně, začíná jít do tuhého. Aktuální čísla říkají, že potíže se spaním má 29 % Čechů – a mezi nimi je spokojených jen 40 %. Naopak ti, kdo si dopřejí pravidelný a kvalitní odpočinek, dosahují spokojenosti až 72 %. A pozor, kdo spí 6–7 hodin denně, ten podle výzkumu častěji končí u psychiatra.

Škola života… a taky diplom

Vzdělání má pořád váhu. Lidé s vysokoškolským titulem bývají častěji spokojení (67 %) než ti bez maturity (49 %). Zajímavé je, že právě mezi lidmi s nejnižším vzděláním se za poslední rok spokojenost zvýšila. Možná za to může větší stabilita, možná menší tlak na výkon.

Rodina? Ano. Ale ne vždycky růžová realita

Vztahy a děti zvyšují spokojenost: v průměru je šťastnější 63 % lidí žijících s dětmi než těch bez (56 %). Ale pozor, rodičák má svá temnější zákoutí. Ženy na mateřské patří k nejohroženějším skupinám; každá šestá z nich je vyloženě nespokojená. Psycholog Radvan Bahbouh to vysvětluje jasně: „Málo času na sebe, přerušení kariéry, únava, nedostatek spánku… To všechno snižuje sebedůvěru i pocit naplnění.“

Padesátka: Čas bilancovat, nebo nástup splínu?

Nejméně spokojení jsou Češi mezi 51–60 lety. Tady už to padá na 51 %, u žen na 44 %. Víc než nespokojených ale přibylo těch, co jsou „někde mezi“. Možná je to tím, že se láme určitá životní etapa, přichází první zdravotní trable, děti odcházejí z domu a práce už tolik nenaplňuje.

Kdo je naopak největší nespokojenec? Generace Z

Už teď se ví, že generace Z (18–27 let) není zrovna parta optimistů. Každý osmý z nich přiznává, že je nespokojený. Což je skoro dvakrát víc než u jejich babiček a dědečků. V tomto případě hrají podle psychologů svou roli tlak sociálních sítí, nejistá doba, drahé bydlení a taky fakt, že málokdo ve dvaceti ví, co vlastně chce.

Chcete být spokojený člověk? Shrňme si, jak podle Čechů na to: vycházíte s penězi (neznamená to být milionář)

máte partnera a děti

pečujete o fyzické i psychické zdraví

máte vyšší vzdělání nebo aspoň chuť se učit

Žádná alchymie, co myslíte? Vypadá to, že jen stačí začít se o sebe starat o trochu víc – a přestat čekat, že za nás spokojenost zařídí někdo jiný.

Zdroj: Zdraví pod lupou 2025 (ve spolupráci Lékárna.cz, QED GROUP a Confess Research)