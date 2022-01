Jak často si mýt vlasy? Zjistíte to podle typu vašich vlasů. Jak?

Samozřejmě záleží na míře suchosti nebo poškození, ale běžně se doporučuje mýt si vlasy jednou za pět až sedm dní. Pokud jsou vlasy suché a poškozené, může to být také tím, že je mytím zatěžujete příliš často. Vyhněte se i častému používání čisticích šamponů, které vlas zbavují přirozených živin a umocňují suchost. Naopak mezi přípravky na vlasy zařaďte vyživující oleje a aplikujte je do konečků.

Mastné vlasy

Pokud máte mastné vlasy, pravděpodobně máte tendenci si je mýt co nejčastěji, třeba denně. V zásadě to není špatně, záleží ale, jakým způsobem vlasy ošetřujete. Pokud totiž používáte až příliš kosmetických produktů, můžete mastnotu vlasů ještě více umocnit. Proto platí, že šamponu ideálně určeného na mastné vlasy stačí pouze čajová lžička a kondicionér by se měl nanášet jen do délek vlasů, určitě ne ke kořínkům.