Čistý štětec na make-up je základ: Jak jej čistit a jak často

Jak často čistit štětce na make-up a další kosmetické pomůcky

Jak čistit štětečky, aplikátory a houbičky tak, aby vydržely co nejdéle a v dokonalém stavu? Stačí znát pár triků a budete spokojená vy i vaše pokožka. Všechny pomůcky na líčení byste měla pravidelně čistit, aby se pleť nezanášela usazenými bakteriemi. Houbičky minimálně jednou týdně, štětce alespoň jednou za tři měsíce. To však v případě, že jste jediná, kdo je používá. Jinak vše vyčistěte před použitím. Předejte tak nečistotám a bakteriím, které by rozhodně neudělaly pokožce dobře.

Naučte se používat různé štětce a aplikátory na různá líčidla i odstíny. Toto pravidlo platí zvláště u tmavých a světlých barev. Není nic horšího než se snažit nanést světlý stín se štětečkem, který jste použila s tmavou barvou. Toho se držte i u různých odstínů tvářenky. Předejdete tak nepříjemnostem a zdlouhavým opravám.

Houbičky čistěte minimálně jednou týdně, štětce alespoň jednou za tři měsíce.

Čím štětce čistit?

Na trhu existují profesionální čističe na štětce, ale ty mohou být agresivní. Abyste předešla podráždění pokožky, sáhněte po denním odličovači či jemném čistícím prostředku na nádobí určeném pro citlivou pleť. Takto předejdete možným alergickým reakcím.

Po umytí štětce jemně vytvarujte do původního stavu a nechte je uschnout na vzduchu. Rozhodně je nedrhněte ručníkem či vysoušejte fénem na vlasy! Rozložte froté osušku a na ní podložce vyčištěné aplikátory. Pokud se jednotlivé chloupky začínají třepit, lámat nebo vypadát, kupte si štětec nový.