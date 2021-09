Jak dát po létě pleť do pořádku? Díky těmto tipům budete mít zase hebkou tvář

Dopad léta na pleť

Co by to bylo za léto, kdybychom alespoň půlku nestrávily opalováním na sluníčku? Snědá opálená pleť totiž sluší každé z nás a díky ní během léta nepotřebujeme ani make-up. To ale neznamená, že naše pleť netrpí. Vedle slunce jí neprospívají ani mořská či chlorovaná voda nebo klimatizace. Výsledkem je pak vysušená, napjatá a citlivá pleť, na které se mohou začít objevovat suchá místa, pigmentové skvrny, ucpané póry i prohloubené vrásky. Co s tím?

Jak med prospívá vaší pleti? Podívejte se na video: