Jak dlouho máme spát? Klíčová je kvalita a spánková hygiena, shodují se odbornice

Možná máte také teď problémy se spaním. A to dokonce, i když na to vůbec netrpíte. Nebojte, nejste v tom sama. Prostě tohle období kvalitnímu spánku nenahrává. Ale všechno má svůj konec, tak vydržte. Zvládneme to společně a zase budete spát jako miminko. Spánek je základem dobrého zdraví i dobré nálady, tak je třeba udělat vše pro to, aby se vám spalo dobře.

5-10 hodin

Odpovídá MUDr. Daniela Olšavová, vedoucí lékařka ORL a spánkové ambulance Nemocnice Hořovice:

Jednoznačná odpověď na tuto otázku neexistuje, jelikož optimální doba spánku je u každého člověka individuální. V podstatě je velkou měrou daná geneticky a také ji ovlivňují faktory jako životní styl, zdravotní stav, nemoci, psychický a fyzický stav, práce a další. J

ak je známo, lidi dělíme, co se týče spánku, na dva typy – sova a skřivan. Jedni jsou čilí do pozdních nočních hodin a brzké ranní vstávání je pro ně utrpením, oproti tomu skřivani dokážou bez potíží vstát brzy ráno a od toho momentu naplno fungovat. Každý člověk má daný přirozený biorytmus a není vhodné se ho snažit za každou cenu významně měnit.

Pro někoho jsou postačující i čtyři až pět hodin spánku, naopak jinému nestačí ani deset hodin. Tato skutečnost je úzce spjatá i s kvalitou spánku. Obecně se za ideální dobu spánku u dospělého člověka považuje šest až osm hodin. Nicméně je důležité připomenout, že jak příliš dlouhý, tak příliš krátký spánek může negativně ovlivnit naše zdraví.

7-8 hodin

Odpovídá MUDr. Iva Příhodová, Ph.D. z neurologické kliniky 1. LF Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:

Usnout bychom měli ideálně před půlnocí. Nastavení našeho spánkového režimu by mělo být takové, aby délka spánku splňovala současná doporučení, která se pohybují mezi sedmi až osmi a půl hodinami. Především zkrácení doby spánku pod sedm hodin je spojeno s řadou zdravotních rizik, hlavně se zvýšeným rizikem obezity, diabetu mellitu 2. typu, kardiovaskulárních onemocnění, deprese či oslabením imunitního systému.

Některé studie naznačují, že i delší doba spánku může přinášet určitá zdravotní rizika. Dobrým ukazatelem toho, že spíme tak, jak máme, je, že se ráno probouzíme svěží, vyspalí a během dne jsme přiměřeně výkonní. Doba usínání a probouzení by se neměla příliš lišit mezi všedními a volnými dny. Lidé si kazí usínání tím, že nedodržují takzvanou spánkovou hygienu, kdy před spaním pijí alkohol, kávu, energetické nápoje nebo kouří ve večerních hodinách.