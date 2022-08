Jak dlouho trvá, než odpustíte? Kdo ze zvěrokruhu se vydrží dlouho zlobit?

Odpustit a zapomenout je nutné k překonání nepříjemné minulosti. Nakolik je to ale ve skutečnosti reálné? Pro někoho je to snadné, jiný nemá sílu odpustit ani za několik let. Pokud ovšem neodpustíme, zahořkneme a bude to v nás neustále vyvolávat negativní emoce. Jak dlouho trvá jednotlivým znamením, než odpustí?

Beran (21. 3. – 20. 4.) Berani v sobě dokážou chovat zášť vůči všem, kteří je rozčilují svým chováním, ale obvykle to není na dlouho. Snadno se ovšem rozzlobí a můžou s vámi na pár dnů přestat komunikovat. Pokud na vás ale Beranovi záleží, pak jedna hádka nic neznamená a rozhodně se nemusíte bát, že by s vámi přestal mluvit nadobro. Tip na video: Na co mají talent jednotlivá znamení?

Býk (21. 4. – 21. 5.) Býci jsou schopní v sobě držet zášť až do smrti. Jsou jedním z největších „držitelů“ zášti ze všech znamení zvěrokruhu a jsou také nejméně shovívaví. Jsou také neuvěřitelně tvrdohlaví a nesnášejí, když se mýlí. Mají tendenci pociťovat zášť jen proto, že s nimi nesouhlasíte. Muži přiznali: Jaké podivné věci po nás chtěly ženy v posteli? 2 I my ženy můžeme mít občas během erotických hrátek požadavky, které…

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) Zcela upřímně, Blíženci nemají v povaze, aby vůči někomu chovali dlouhodobou zášť, což je fajn, protože dokážou snadno a rychle odpustit. Když je něco trápí, raději to někde nějak vyventilují, než aby v sobě uvnitř drželi nenávist. Jejich život stojí na něčem jiném, než je neschopnost odpustit. Milenky podle horoskopu: Vodnářky experimentují, Váhy jsou nejisté 1 Hvězdy mohou ovlivnit nejen povahu, ale i temperament a sexuální…

Rak (22. 6. – 22. 7.) Rak je jedním z nejemotivnějších znamení zvěrokruhu. Je tedy běžné, že se nechá pohltit tím, jak se cítí, místo aby se snažil být logický. Když tedy vůči někomu chovají Raci zášť, může to být na dlouhé roky. Pozor, ať si je nerozházíte nějakým nerozvážným činem. Na odpuštění byste čekali vážně dlouho. Horoskop lásky: Kdo se hodí k Rakovi, s kým si bude rozumět? 4 Rak je vodní znamení plné emocí, které ovšem kombinuje s analytickým…

Lev (23. 7. – 22. 8.) Lev se dokáže zlobit dlouho a dost často i navždy. Jakmile mu něco provedete, urazíte jeho ego, takže vám dá jasně najevo, že už vás ve svém životě nechce. Když nedokážete přijmout narážku, že se jim něco nelíbí, nebo jim opravdu silně ublížíte, okamžitě vás vytlačí ze svých životů. Horoskop lásky: Která znamení se k sobě hodí? 1 Protiklady se přitahují, musí však mít i něco společného. Jaká…

Panna (23. 8. – 22. 9.) Panny dokážou držet zášť po celé měsíce, ale pouze pokud cítí, že je to nutné. Vždy se s vámi pokusí všechno raději vyřešit. Pokud to však nebude možné, přestanou s vámi mluvit. Většinu věcí dokážou Panny rychle překonat, ale záleží to i na tom, jestli se ten druhý omluví upřímně, nebo ne. Pozor, Panna pozná, jestli svou omluvu myslíte vážně, nebo se jen přetvařujete. Zpověď žen: Největší podivnosti, které po nás muži chtěli v posteli Věcí, které dokážou člověka vzrušit a navnadit na uspokojivý erotický…

Váhy (23. 9. – 23. 10.) Váhy chtějí život v harmonii, proto z celého srdce nesnášejí nějaké pocity záště. Zvláště pak, když jde o lásku. To pak udělají vše, co je v jejich silách, aby zajistily, že jejich vztah či přátelství zůstane nedotčené, bez ohledu na to, jak špatný jejich spor mezi nimi byl. Váhy velmi rády a rychle odpustí, hlavně když zmizí napětí a stres a nastolí se znova harmonie. Horoskop lásky: Kdo se hodí k Váhám, s kým si budou rozumět? Váhy neoddělují sex od lásky, potřebují cítit i něhu a blízkost. S…

Štír (24. 10. – 22. 11.) Štíři jsou vášniví a emocionální, takže mají tendenci se na druhé věčně zlobit. I když to je možná nerozumné, je to proto, že si chrání svoje srdce před vším špatným. Zuřivě milují, ale pokud se dostanou do ošklivé hádky, která je vykolejí, jejich okamžitou reakcí bývá zášť a následně přerušení všech kontaktů. Oni to přece nemají zapotřebí. Manželé podle horoskopu: Se Střelci si užijete peníze, s Býkem plánování 1 Chodíte spolu, klape vám to, ale už jste mnohokrát slyšela, že se…

Střelec (23. 11. – 21. 12.) Střelec je svobodomyslná duše, která v sobě nedokáže dlouho držet zášť. Střelci se chtějí bavit a odpočívat, ne se zbytečně trápit. Takže pokud úmyslně nezraníte jejich city, nebudou proti vám nic mít a odpustí vám třeba hned druhý den. A ještě jednu dobrou vlastnost mají, brzo zapomínají a raději se dívají dopředu. Minulost se nedá vrátit, tak proč se trápit. Jste pro něj nejlepší v posteli? Takhle to poznáte! 1 Sex s vaším partnerem či milencem si skvěle užíváte, ale zajímalo by…

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Kozorohové nemají čas ani energii na to, aby se stýkali s negativními lidmi. Když je někdo zklame, dokážou v sobě chovat zášť navždy, protože neumí odpustit a zapomenout. A taky chtějí, abyste dobře věděli, že před jejich záští nemůžete nikam utéct, pokud zraníte jejich city. Navždy si budete pamatovat, že Kozoroha nesmíte zradit ani mu ublížit. Žijete v manželství bez lásky? Jak to poznat a co s tím dělat? 15 V záplavě denních starostí si toho možná nevšimnete. Najednou uplyne…

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Vodnář se neumí dlouho zlobit. Když na to dojde, můžou v sobě držet zášť třeba i jeden rok, ale jen když se opravdu cítí hodně zraněni. Ale není to navždy. Pak se pokusí s vámi usmířit a ve finále vám odpustí, protože z toho mají dobrý pocit. Sex a láska podle indické astrologie: Jaký jste typ? Víc než 5 tisíc let starý indický horoskop Jyotish pracuje s jiným,…