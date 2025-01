Proč brambořík vadne

Pokud si bujně kvetoucí brambořík přinesete z květinářství rovnou do vyhřátého bytu, budete se z něj radovat jen velmi krátce. Brambořík, někdy zvaný jako cyklámen, totiž nesnese běžnou pokojovou teplotu.

Jako hraniční pro něj bývá v bytě považovaná teplota 19 °C, ale vyhovuje mu spíše teplota okolo 16 °C, nebo dokonce méně.

Zajištění vhodné teploty je pro pěstování bramboříku naprosto zásadní a ne každý mu potřebné podmínky může nabídnout. Dříve se bramboříky doma pěstovaly mezi dvojitými okny, kde měly zajištěný dostatečný chlad a současně ochranu před větrem a mrazem. Ve vyhřátém obýváku brambořík zkrátka parádu dělat nebude. Pokud však máte chladnou světlou chodbu nebo méně vytápěnou ložnici, pak je velká šance, že se u vás bude bramboříkům dařit.

Brambořík nesmí přeschnout, nesnese ale ani přemokření

Bramboříky jsou hlíznaté trvalky, které nesnesou úplné vyschnutí substrátu, ze kterého se obtížně dostávají zpět do kondice. Při zalévání však postupujte opatrně, zcela se vyhněte polévání hlízy shora a namáčení listů. Nejvhodnější je zálivka spodem do podmisky.

Pozor ale také na přemokření. Nenechávejte rostliny dlouhodobě stát ve vodě. Může jim to uškodit podobně jako přeschnutí. Přilepšit jim můžete jednou za dva týdny hnojivem pro kvetoucí pokojovky. Ačkoli bramboříkům vyhovuje vyšší vzdušná vlhkost, rosení se spíše nedoporučuje kvůli zvýšení rizika zahnívání hlízy. Bramboříky také nemají rády pobyt v průvanu a vyhněte se rychlému kolísání teplot.

Odkvetlé květy neodstřihujte, ale opatrně odkruťte.

Sváteční krása

Bramboříky bývají oblíbenou součástí vánočních dekorací, mohou zdobit i štědrovečerní tabuli. Někdy se k nim proto přistupuje jako k řezaným květinám, které budou stůl ve vyhřáté místnosti zdobit jen pár dní. Květy bramboříků jsou dokonce vhodné i k řezu.

Jak správně vybrat brambořík?

Pokud brambořík začne doma chřadnout třeba již druhý den, a to i tehdy, když jste mu zajistili vhodné podmínky, je možné, že byla rostlina vystavena vyšší teplotě už v květinářství, což se bohužel stává. Nekupujte rostliny v prodejnách, které jsou hodně vytopené. Na druhou stranu se může jednat také o rostliny podchlazené při transportu. Teploty pod 10 °C jim také nevyhovují.

V květinářství si rostlinu každopádně dobře prohlédněte. Měla by být pevná a svěží, jakékoli náznaky vadnoucích listů nebo žloutnutí předznamenávají rostlině brzkou zkázu. V obchodech můžete narazit na celou řadu zajímavých odrůd od velkokvětých až po droboučké zakrslé, které bývají při pěstování doma odolnější ke zvýšené teplotě.

Co po odkvětu?

Pokud bude brambořík růst ve vhodných podmínkách, čeká jej několikaměsíční období jarního odpočinku, kdy se netvoří nová poupata. V této chvíli je vhodné výrazně omezit zálivku, přestat s hnojením a nechat listy postupně zežloutnout. Hlízu není úplně nutné vyjmout ze substrátu. Po „zmrzlých“ v květnu můžete brambořík přenést ven na stinné místo a přibližně do dvou měsíců očekávejte start růstu nových listů.

Na podzim jej pak opět přeneste do bytu. V době klidu je vhodná chvíle na přesazení. Hlízu však vysaďte stejně hluboko, jako byla v původním květináči, měla by vystupovat nad povrch substrátu. Příliš hluboká i mělká výsadba bramboříkům vůbec nesvědčí. Bramboříky více kvetou v menším květináči, velkou nádobou jim proto moc radost neuděláte. Na květy se při vhodných podmínkách můžete těšit od podzimu do předjaří.

Květy na zahradě

Některé druhy bramboříků jsou vhodné pro celoroční pěstování na zahradě a používají se často jako skalničky. Kvetou dle druhu od jara do podzimu. V květinářství však běžně seženete především bramboříky vhodné do bytu, které nejsou mrazuvzdorné.

Kolik je odrůd?

Existuje více než 20 druhů bramboříků, které se pěstují výlučně pro estetické potěšení a ještě větší množství hybridů. Bramboříky mají podobný vzhled, odlišují se navzájem jen nenápadnými znaky, jako je například hustota listů, jejich užší nebo tučnější srdcovitý tvar, řidší porost stonků, velikost a hustota květů. Na první pohled zaujmou bramboříky, mající:

Mramorované listy

Řada odrůd má velmi dekorativní listy. Mohou být mramorované nebo lemované.

Velké květy

Květy mají různou velikost dle odrůdy, typicky v barvě bílé, červené, růžové či nachové.

Dvě barvy květů

Něžně krásné květy mohou být i dvoubarevné a někdy mají zvlněné střapaté okraje.

Čistě bílé květy

Čistě bíle kvetoucí bramboříky vypadají velice elegantně a luxusně, hodí se ke sváteční tabuli.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 11/23"

Text: Jarmila Bajerová