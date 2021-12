Jak donutit vlasy růst rychleji: Spěte v hedvábí, češte se za sucha + bílkoviny

Ačkoliv to může vypadat, že zastřiháváním vlasy zkracujete, takže vlastně bráníte jejich růstu, opak je pravdou. Pokud se vlasy pravidelně nezastřihávají, mají tendenci se začít lámat, a v takovém případě pak nerostou vůbec, navíc ztrácejí lesk, objem i hedvábnou hladkost. Zastřihnutí naopak vlasu uleví a posílí ho, tudíž to vypadá, že roste rychleji.

Vlasy jsou to, co jíte

Péče o vlas z vnějšku je samozřejmě důležitá, záleží ale také na péči zevnitř, to, co jíte, totiž může ovlivňovat kvalitu vaší hřívy. Její kráse a zdraví prospívají především bílkoviny, takže krom masa je důležité do jídelníčku zařadit ryby, fazole, ořechy a celozrnné výrobky. Kromě potravin s vysokým obsahem bílkovin a vitamínů A, C a E mohou ke zdravějším vlasům přispět také minerály jako zinek a železo a omega-3 mastné kyseliny.