Cítíte se na pokraji vyhoření? Těchto 6 jednoduchých kroků vám vrátí energii!

Pokud žijete příliš jednostranně a vydáváte více energie, než získáváte, nevyhnutelně dochází ke kolapsu, vyhoření, ztrátě chuti do života. Abyste zůstali vitální, potřebujete se naučit, jak pravidelně vydávat a obnovovat energii. Jakmile vaše energie začne nabývat minusové hodnoty, ohrožujete své vlastní zdraví. V takovém případě je opravdu čas přibrzdit a konečně zajít na kosmetiku, masáž nebo si zaplavat. Možná vám pomůže jóga nebo aerobic, kde přijdete na úplně jiné myšlenky. Pokud máte chuť dobíjet baterky pohybem a změnou prostředí, učiňte tak i vícekrát týdně, podle potřeb svého těla a vašich možností. Neodpírejte si relax, všechny takové činnosti vám velmi prospějí, narušíte stereotyp, který vás tak vyčerpává a ubíjí.

Jak zvýšit šanci na přežití dne nabitého povinnostmi?

Je to jednodušší, než si myslíte. Naplánujte si po práci odpočinek. Že nemáte čas? Tělo i duše i potřebuje odpočinout od jednostranné činnosti, proto je třeba si občas dopřát malou radost, když už nemáte dostatek času na pravidelné koníčky. Plánujte si tyto malé události s láskou pro sebe, pro partnera i děti a zamýšlejte se nad tím, co by je asi mohlo potěšit. Dělejte to však tak, abyste si nepřidali další povinnosti. Vědomí, že večer po práci si půjdete zaplavat nebo ho strávíte v posilovně, či se svou rodinou, vás posílí a vy si vychutnáte každou chvilku s radostí. I čas vám bude utíkat rychleji s pocitem toho, že na vás čeká něco příjemného. Čas od času si naplánujte den jen pro sebe, kdy budete relaxovat. Potom se váš organismus velmi rychle vzpamatuje z únavy a odmění se vám množstvím energie, kterou budete moci ze sebe vydat a spokojenost pocítí i vaše rodina.

Šest pravidel pro každý den

1. Dostatečný spánek jako priorita

Výzkumy neustále potvrzují, že člověk potřebuje sedm až osm hodin spánku denně, aby si dostatečně odpočinul. Začněte tím, že si určíte čas, kdy budete chodit spát a budete se na spánek připravovat minimálně půl hodiny předem. Nevěnujte se žádným náročným činnostem. Pokud musíte stále na něco myslet, napište si to před spaním na papír.

2. Přestávka každých 90 minut

Hodnoty, které svou prací vytváříte, nejsou dány tím, jak dlouho budete pracovat v kuse. Naopak jde o energii, kterou své práci dokážete dát. Dopřejte si proto krátkou přestávku minimálně po každé jeden a půl hodině. Vyzkoušejte například dechová cvičení, která uklidní vaše tělo i mysl.

3. Diář je váš přítel

Zapisujte si doslova vše, co potřebujete udělat. Čím méně budete své povinnosti muset hledat ve své mysli, tím více energie si udržíte pro to, co právě děláte. Naučte se rozlišovat priority a rozdělte si úkoly například na neodkladné, pak běžné, které můžete přesunout i na jindy a nakonec na ty, jež vůbec nespěchají. K označení úkolů používejte výrazné barvy. Pak stačí jeden pohled do diáře a hned víte, co vás ten den čeká.

4. Aktivní či pasivní odpočinek umí zázraky

Zrychlení tepu nebo zdřímnutí – oba způsoby jsou dobré, jen závisí na tom, zda pracujete fyzicky či duševně. Někomu může více vyhovovat krátký spánek v době mezi 13. a 16. hodinou, kdy většina lidí cítí největší únavu. Samozřejmě, že se nemůžete natáhnout na psací stůl a po obědě hodinku chrupat, ale při troše šikovnosti si někde v ústraní čtvrthodinku dopřejte. Jiný dá přednost protáhnutí těla. Pokud nemáte čas se proběhnout či zajít do tělocvičny, zkuste se přes polední přestávku alespoň projít po schodech budovy.

5. Umět se pochválit

Hledejte příležitosti, jak někomu ve svém okolí projevit uznání, společně sdílejte pozitivní pocity a energii s druhými lidmi. Zároveň byste měli umět ocenit i sami sebe. Když se vám něco podaří, proč na sebe nebýt pyšný?

6. Malá radost mezi prací a domovem

Když odcházíte z práce domů, vytvořte si přechodový rituál. Nemyslete na to, co jste nestihli dodělat, ani na to, kolik vás doma čeká povinností. Zkuste se po cestě domů na chvíli projít například po parku, kde si vyčistíte hlavu nebo se zastavte v bistru na kávu. Těch pár minut vás nezabije a cestou domů se každý den máte na co těšit.