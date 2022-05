Jak dosáhnout pravé lásky podle buddhismu? Tyto 4 kroky vám postačí!

Maithri

Láska či milující laskavost se týká schopnosti rozumět lidem a milovat je, nabízet jim radost a štěstí. Maithri říká, že chceme-li porozumět druhým a pochopit, kdo jsou a co potřebují, musíme jim naslouchat, aniž je posuzujeme. Pravé lásky nelze dosáhnout, pokud skutečně nerozumíme osobě, kterou milujeme. Teprve díky porozumění získáme dostatek znalostí o daném člověku. Poznáme jeho utrpení, strach, životní touhy. Až tehdy jsme schopni nabídnout to, co člověk potřebuje. Tomu se říká bezpodmínečná láska, dáváme svou lásku a pomoc, aniž za to něco očekáváme. Tato metoda nám dává vnitřní klid a naplňuje nás.