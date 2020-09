Jak držíte svůj mobil? Víte, že to o vás prozradí, jakou máte povahu?

Jak dáváte nohu přes nohu? Jak dlouhé máte prsty u rukou – dnes existují studie na všechny možné myslitelné aspekty našeho chování a tělesných proporcí. Proto je jasné, že je na světě i analýza způsobu, kterým držíte mobil. Tak jak jste na tom vy a vaši blízcí? Zvládáte ho držet jen jednou rukou, to znamená, že se dokážete soustředit na více věcí najednou, nebo naopak potřebujete k jeho obsluze obě své horní končetiny?

Pokud se do někoho zamilujete, dáte do toho celé své srdce. Ovšem když vás druhý zraní, je pro vás těžké zase mu začít věřit.

Klobouk dolů, vy vše zvládáte jen jednou rukou – ta druhá je pořád volná na další činnosti. Znamená to, že stíháte více věcí najednou. Někdy ovšem vypustíte z úst něco, čím zraníte druhé lidi, aniž to máte v úmyslu. Prostě pořád máte tendenci řešit více věcí najednou a zkrátka něco nestihnete domyslet.

Mobil držíte v obou rukách a ovládáte ho jedním palcem

Druhý obrázek

Mobil do značné míry skrýváte v dlaních stejně jako svou osobnost. Na druhé lidi působíte tajemně, a dokud vás lépe nepoznají, neví, co si o vás mají myslet. Jste spíše introvert, se svými pocity se otevíráte jen svému nejbližšímu okolí. Do blízkých vztahů ale jdete naplno, jste ráda, když máte po svém boku někoho, kdo vás ochrání a dá vám pocit bezpečí. Přesto ale milujete dobrodružství a ráda podnikáte nové věci, někdy nedokážete ovládat svou netrpělivost, když věci neběží podle vašich představ.

Vztahy

Dlouho vám trvá, než se dokážete i v intimním vztahu opravdu otevřít, což vám zpočátku může komplikovat život. Váš partner se lehce začne domnívat, že ho nemilujete. Ale vy jen potřebujete čas, abyste dokázala mluvit o tom, co cítíte.