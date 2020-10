Jak jednoduše posílit imunitu zvláště teď, kdy je epidemie v plném proudu

Správný výběr potravin je to nejmenší, co můžete udělat pro svoje zdraví. Jezte antioxidační superhvězdy, k nimž patří brokolice, špenát, kapusta, česnek a modré bobule. Obecně platí – čím jsou ovoce a zelenina barevnější, tím mají více antioxidantů (látky s ochrannými vlastnostmi pro imunitu).

Možná jste už slyšeli větu: Jste to, co jíte. A v některých ohledech je to pravda, protože právě z potravin si naše tělo bere látky k vytváření nových buněk. Když budete jíst nekvalitní potraviny, je jasné, že tělo bude budovat z nekvalitního materiálu. Konzumace nezdravých potravin narušuje přirozené procesy v našem těle a imunitní systém se oslabuje. Minimalizujte proto konzumaci balených jídel, protože obvykle obsahují značné množství nezdravých tuků a cukrů. A tuky a cukry jsou vysoce zánětlivé. Navíc tato jídla často obsahují přísady, které v těle způsobují chronický zánět, což stresuje imunitní systém a snižuje schopnost organismu bojovat s infekcí.

Cvičení je v mnoha studiích spojováno s lepším zdravím a silnějším imunitním systémem. Mírné až poměrně intenzivní cvičení zvyšuje vaši srdeční frekvenci a rychlost dýchání. Díky tomu vaše tělo vyplaví bakterie a viry. Rychlejší krevní oběh pohání hlavní bojovou sílu imunitního systému – protilátky a bílé krvinky. Protilátky totiž využívají krev jako primární transportní systém v těle, díky krvi se mohou v těle pohybovat. Jakmile se „dopravní systém“ zrychlí, o to rychleji mohou bílé krvinky bojovat s případnými viry. Pravidelné cvičení taky snižuje hladinu stresových hormonů, které poškozují tělo a oslabují imunitní systém. Navíc se po cvičení zvyšuje imunitní odpověď, takže se napadající viry a bakterie rychleji a snáze neutralizují. Toto ale neplatí pro vrcholové výkony, například po maratonu či jiném maximálním výkonu budete mít oslabený imunitní systém, proto to s pohybem nepřehánějte.

Buďte co nejvíc v přírodě

Nyní může být samozřejmě náročnější než kdy jindy vyrazit ven do přírody. Mnozí zase pracují z domova a je tedy pohodlné prostě zůstat doma. Pravděpodobně trávíte více času před monitorem, takže je naopak nutné, abyste vyrazili ven a byli v kontaktu s přírodou, aby váš imunitní systém získal potřebnou podporu. Naplánujte si čas venku, pobyt v přírodě posílí imunitu. Pokud žijete ve městě, zajděte do parku, pouhá procházka posílí váš imunitní systém. Žijete na venkově? Je to ještě snazší někam vyrazit ven. Odložte moderní technologie a jděte se kochat stromy. Ani si nevšimnete, že ujdete třeba za hodinu pět kilometrů! A každý krok se počítá. Navíc se pobytem venku zlepší odolnost a ochrání vás to před nachlazením a chřipkou.