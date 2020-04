Jak menopauza ovlivňuje psychiku a jak s tím bojovat

Může to začít velmi nenápadně. Jednoho dne žena pocítí závrať a nevolnost. Pocity za pár dní odezní, ale vrací se a zhoršují se. Časem se může přidat deprese, tak silná, že veškeré pocity kromě beznaděje zmizí a žena ani několik hodin nedokáže vstát z postele. Všechny dosavadní aktivity, co jí dělaly radost, najednou nemají smysl. Výsledky krve u lékaře na žádnou vážnou nemoc neukazují, a tak je pacientka často odeslána na psychiatrii. Přitom příčina může být mnohem jednodušší – nastupující perimenopauza a výkyvy hormonů s ní spojené. Jde o období, které začíná až deset let před samotnou menopauzou, ale které mohou provázet tak známé nepříjemné příznaky, jako jsou fyzická proměna těla, vynechávání menstruace, problémy se spánkem a návaly horka. Kolísající hladina estrogenu však útočí i na ženskou psychiku, objevují se pocity úzkosti, deprese a podle některých odborníků dokonce schizofrenie.

Pečujte i o sebe, nejen o druhé

Pro řadu z nás je období menopauzy také těžké v tom, že je to doba, kdy děti odcházejí z domu. Zejména žena, jejíž životní náplní byla péče o rodinu, najednou ztrácí smysl života, má pocit, že je zbytečná, do toho vnímá, že stárne, a to na psychické pohodě rozhodně nepřidá. Proto myslete na sebe: Nevzdávejte se zcela svých koníčků, ani když jsou děti malé. Když odrostou, dělejte věci, co vás těší, pečujte o sebe, hýbejte se, nechte se rozmazlovat u kadeřníka, dopřejte si kvalitní kosmetiku. Tím zabráníte nástupu vrásek a to vás psychicky podpoří. Naprostým základem v péči o pleť je dostatečná hydratace, a čím víc jí pokožce dopřejete, tím lépe uděláte. A nemyslete pořád na to, že máte šetřit na dárky pro vnoučata, ale dopřejte si i kvalitní věci. Masáž obličeje, najděte si kosmetiku, která vám bude vyhovovat. Samozřejmostí by pro vás měl být denní i noční krém, zkuste investovat i do séra, které se používá na oční okolí. Když budete o sebe pečovat, projevíte tak sama sobě lásku a to vás pohladí i po duši.