4 triky, jak dostat cukr v krvi pod kontrolu: Klidně dýchejte, skákejte a dejte si vanu

Hladina cukru v krvi není údaj, který by měl zajímat jen cukrovkáře . I zdravý člověk totiž může nepříznivě pociťovat její kolísání, protože vysoká i nízká hladina tělu škodí. Hladině cukru v krvi se odborně říká glykémie, u zdravého člověka ji velmi přísně organismus kontroluje, a tak se pohybuje v rozmezí 3,9 mmol/l–5,9 mmol/l, po jídle (zejména pokud je plné sacharidů) může krátkodobě vystoupat až na hodnotu 10 mmol/l.

Hladina, která se dlouhodobě pohybuje nad 5,6 mmol/l se nazývá hyperglykémie a od ní je jen krůček k diabetu. Zvýšená hladina cukru se může v těle objevit i přechodně, zejména po operaci, traumatu nebo po dlouhém období plném stresu. V takovém případě by ale měla časem sama ustoupit.

Nedostatek cukru v krvi se nazývá hypoglykémie, jeho nadbytek hyperglykémie. Ani jeden stav člověku neprospívá. V prvním případě hrozí, že mozek nebude mít dostatek energie – to se projevuje neklidem, třesem, pocením a ve vážných případech až ztrátou vědomí. Mnohem častější je však mírný pokles, který má na svědomí únavu, ospalost a neovladatelnou touhu po sladkém.

Čím je jídlo, které člověk sní, sladší, tím větší má glykemický index – vysoké číslo znamená, že se cukr rychle vyplaví do krve, ale tělo následně musí vyplavit vysokou dávku inzulínu, aby ho odbouralo.

Hladinu cukru lze většinou poměrně snadno stabilizovat úpravou jídelníčku. To se podle jedné vědecké studie vyplatí i proto, že vyvážená hladina cukru v krvi snižuje riziko vzniku komplikovaného průběhu nemoci covid-19 až o 65 procent. Kromě úpravy jídelníčku můžete vyzkoušet i další triky.

Máte vysoký krevní cukr? Pak máte povolení znovu skotačit jako dítě. To je náš druhý trik. Skákání na trampolíně nebo pouhé poskakování je totiž nejlepší způsob jak propláchnout lymfatický systém a vyplavit z těla toxiny. „Rytmický pohyb nahoru a dolů podporuje proudění krve do jater, která ji čistí,“ vysvětluje autor knih o zdravém životním stylu Jamé Heskett. Podle italských vědců dokonce desetiminutové skákání zvyšuje celodenní kontrolu nad krevním cukrem až o 25 procent.

Stane se vám někdy, že když se sprchujete v teplé vodě, chce se vám najednou močit? To je v pořádku, jde o prospěšný tělesný proces. Teplo a tlak teplé vody na pokožku stimulují svalové kontrakce, které pumpují zadržené tekutiny do ledvin a ztrojnásobují tok odpadů a toxinů z vašeho těla. Každodenní dvacetiminutová koupel v teplé vodě tak pomáhá čistit krev a získat kontrolu nad hladinou cukru v krvi.

4. Ochucujte skořicí

Skořice je nejen výborné koření, zároveň má pro lidské tělo mnoho benefitů. Pokud přidáte skořici třeba do ranního jogurtu, šálku kávy či do oblíbeného dezertu, pomůžete tělu blokovat vstřebávání toxinů v trávicím traktu a spustit vyplavování enzymů spalujících krevní cukr ve svalových buňkách. To snižuje riziko inzulínové rezistence o 45 procent a zvyšuje kontrolu hladiny cukru v krvi o 29 procent, uvádí studie publikovaná v lékařském měsíčníku Diabetes Care. „Skořice bude mít příznivý efekt už v okamžiku, kdy budete konzumovat čtvrt lžičky každý den,“ tvrdí spoluautor studie Al Khan.