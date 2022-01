Jak mít konečně v životě úspěch? Tohle musíte podle svého horoskopu změnit

Všichni nějak fungujeme, tu úspěšněji, tu méně. Máme zažité stereotypy řešení situací a toho, jak o věcech přemýšlíme. Ne vždy to ale funguje. Nemusíme se hned změnit od podlahy, ale když pustíme do svého života nové impulzy, naučíme se být třeba trpělivější, říct si o pomoc, otevřou se nám zcela nové možnosti. Co většinou chybí jednotlivým znamením horoskopu? Čím by měla obohatit svůj život, aby zažívala nové úspěšné věci?

Beran (21. 3. – 20. 4.): Přestat vše řešit a kontrolovat Berani jsou netrpěliví a rychle vybuchnou. Ze všeho nejvíc touží po pozornosti. Potřebují, aby je druzí poslouchali. Pořád mají nějaké plány, ale někdy je dobré nemít plán žádný a nechat raději život volně plynout. Není nic špatného na tom, když jednou začas upustíte od neustálého kontrolování sebe sama. Dejte prostor spontaneitě a nebojte se věcí, které nejsou v plánu. Uvidíte, že se vám otevřou zcela nové možnosti, díky kterým se posunete dál. Co hvězdy předpovídají pro rok 2022? Podívejte se ve videu na předpověď astroložky Martiny Boháčové:

Býk (21. 4. – 21. 5.): Nebát se změn Býci jsou tvrdohlaví a tváří v tvář změnám mají tendenci být nekompromisní. Je pro ně děsivé a nepříjemné zkoušet něco nového. Je proto důležité uvědomit si, že změna vede k novým cestám v životě a novým začátkům. Jakmile si tohle Býk uvědomí, čeká ho spousta dobrého. Pokud se bojíte, řekněte si o pomoc, najděte si parťáka, o kterého se můžete opřít.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.): Být nezávislý Zábavní a komunikativní Blíženci by ze všeho nejraději byli pořád obklopeni přáteli, nechtějí být sami. To může být někdy vnímáno jako závislost na jiných lidech. Blíženci se uvnitř bojí samoty, ale měli by se naučit trávit kvalitní čas i jen sami se sebou, to je začátek láskyplného vztahu k sobě samým. Když je člověk pořád s druhými lidmi, nemá čas na sebe a nemá prostor naslouchat svému nitru. Zastavte se a přemýšlejte, co vlastně v životě chcete, podívejte se na svůj život trochu z nadhledu. Třeba vás napadnou zcela nové, úžasné věci.

Rak (22. 6. – 22. 7.): Být pozitivnější Lidé narození ve znamení Raka jsou emocionální a mají tendenci v obtížných situacích propadat pesimismu. Někdy je pro ně velmi těžké vidět na životě i to dobré. Je ale načase to změnit a být pozitivnější. Raci, pozitivní smýšlení drasticky změní váš pohled na budoucnost a dá vám pocit, že můžete dosáhnout všeho, co si zamanete. Možná se jen bojíte, přitom můžete dělat velké věci. Nezapomeňte: to, co si představujete, se bude dít. Když budete věřit, že uspějete, budete úspěšní.

Lev (23. 7. – 22. 8.): Nezapomínejte na laskavost Lvi touží celý život být milováni. Někdy se ovšem staví nad ostatní, protože se domnívají, že jsou něco víc, a vypadá to, že jsou sebestřední. Naučte se, Lvi, myslet více na ostatní a mějte soucit se všemi. Stanou se z vás mnohem silnější osobnosti, které lidi budou skutečně srdečně milovat. A z opravdové lásky vznikají opravdové vztahy, které vám dodají radost a energii a vy pak budete mít sílu čelit velkým výzvám.

Panna (23. 8. – 22. 9.): Naučte se odpouštět Analytické Panny často udržují emoce na uzdě, ovšem také velmi rády kritizují za každičkou chybičku. Panna bývá přehnaně kritická i k sobě samé, a může kvůli tomu zapomínat na to, co je v životě dobré a důležité. Je proto nutné pěstovat laskavost sama k sobě, odpouštět chyby (velké i malé) a pamatovat si, že to, co se v minulosti stalo, se událo z nějakého důvodu. Berte to jako životní lekci, ze které se poučíte, a jděte dál.

Váhy (23. 9. – 23. 10.): Buďte statečné Váhy nesnášejí konflikty, boje a konfrontace. Tomu se vyhýbají, i když to znamená nestát si za svým. Naučte se, Váhy, mluvit, i když váš hlas zakolísá, myslete i na svůj vlastní život místo toho, abyste dovolily, aby ho řídili jiní. Stanovte si hranice, neustupujte, když jste v právu. Nesouhlas, rozpory patří k životu. Žijte svůj život. Harmonie je hezká věc, ale ne za každou cenu. Nebojte se stát si za svým, to z vás učiní statečné bytosti.

Štír (24. 10. – 22. 11.): Buďte k sobě i k druhým upřímní Štíři jsou vášniví a tak trochu tajnůstkářští. To proto, aby se chránili před tím, co si o nich druzí mohou myslet. Pokud chtějí v životě něco změnit, je načase být sami k sobě upřímní a zároveň se nebát otevřít druhým. Nemusíte, Štíři, mluvit hned o nejniternějších věcech, ale důvěřujte druhým, samozřejmě s rozvahou, ale vaši přátelé a kolegové vám nechtějí ublížit. Když se naučíte říkat si o pomoc, uvidíte, že vás to sblíží s ostatními a otevře vám to zcela nové možnosti.

Střelec (23. 11. – 21. 12.): Naučte se trpělivosti Střelci milují svobodu a dobrodružství. Chtějí, aby se věci staly HNED, a ani trochu se jim nelíbí představa, že musí na něco čekat. Trochu trpělivosti by to chtělo, Střelci. Přestaňte jednat impulzivně a dejte věcem chvíli času. Třeba pak zjistíte, že jste se nadchli pro věc, na kterou nemáte energii a byla by pro vás zbytečnou zátěží. Šetřete silami pro opravdu důležité věci – a ty je potřeba nechat chvilku dozrát. Odměna pak bude mnohem sladší.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.): Myslete na pocity druhých Kozorohové jsou velcí dříči, kteří neustále pracují, aby získali to, po čem touží. A když druzí nepracují stejně intenzivně jako oni, snadno se naštvou. Když se ale Kozorohové rozzlobí, může se jim snadno stát, že zapomenou na city ostatních lidí. Prostě každý jsme nějaký, začněte respektovat odlišnost druhých lidí, to vás s nimi sblíží a třeba zjistíte, že se od nich můžete naučit řadu fajn věcí. Otevře vám to oči, změní pohled na život a vy uvidíte nové příležitosti.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.): Otevřete se sami sobě Vodnáři jsou družní a nesobečtí, ale potřebují cítit nezávislost. Jsou proto často velmi rezervovaní, aby se ochránili před citovým zraněním. Být emocionálně otevřený a snažit se navazovat kontakt se svými vlastními pocity z vás udělá silnějšího člověka, nikoli slabšího. Pokud se otevřete vlastním emocím, budete autentičtější, budete vědět, kdo opravdu jste, a půjdete si za tím. Jinak se vám může stát, že celý život z nějakého neurčitého strachu strávíte v kanceláři, přestože je vašim životním snem mít květinářství nebo autoservis a hrabat se v motorech.