Jak mít oční okolí bez vrásek a otoků: Držte se těchto rad a omládnete!

Základem je šetrné odličování

Alfou a omegou krásného očního okolí ovšem je, a nejspíš to mnohé z vás ani nepřekvapí, správné a šetrné odličování. Oční okolí odličujte a čistěte velmi opatrně, a to i v případě, kdy nepoužíváte oční make-up. Vyhněte se přitom přípravkům, které obsahují olejovou složku, protože by oči zbytečně dráždily. „Při odličování pak postupujte takto: namočte si ve vodě dva kosmetické tamponky a dostatečně je vyždímejte. Naneste na ně kvalitní odličovač a položte je na zavřené oči. Jemně poťukávejte po řasách a stahujte tamponky směrem dolů. Pak je otočte a pod očima ještě dočistěte směrem dovnitř k nosu,“ vysvětluje Martina Košťálová z české kosmetické firmy Essenté.