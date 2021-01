Jak mít skvělou kondici, i když nemáte čas: Zkuste pravidlo 5x30. Co to je?

Nestíháte se hýbat? Z práce běžíte na nákup, doma uděláte úkoly s dětmi a vrhnete se na domácnost… Anebo teď v době lockdownu vaříte, děláte s dětmi školu a pak do noci pracujete do práce? Tady je návod, jak se dostat znovu do kondice, i když to na první pohled vypadá, že byste mohla sportovat jedině na úkor spánku.

Začněte chodit „Zcela zásadní je dobrý plán a pevná vůle. Pro začátek stačí každodenní procházka rychlou chůzí, což je vůbec nejzdravější cvičení. Pro dlouhodobé zdraví i krásu fyzickou i duševní bychom měli všichni vést „čiperný" život," říká Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz s tím, že ozdravný systém nastartujete rychle díky minimálně deseti tisícům kroků denně. Nejjednodušší návod na to, jak se dostat rychle do formy, je pravidlo pěti třicetiminutovek týdně – tolikrát bychom se totiž měli hýbat podle Světové zdravotnické organizace. Ideálně pravidelnou chůzi doplňte další sportovní aktivitou, která vás baví – plaváním, jízdou na kole, volejbalem s kamarády nebo třeba jógou. V této době skvěle fungují i videa, podle kterých můžete cvičit doma − jen si ohlídejte, aby byla ze seriózního webu, abyste si cviky neublížili. Ne všichni můžeme začít hned posilovat jako vrcholoví sportovci.

Kde najít čas? „Nemáte čas chodit na procházky? Chůzi můžete do svého života zařadit zcela přirozeným způsobem. Ráno vyjděte nebo sejděte schody místo toho, abyste se svezli výtahem. Zaparkujte auto dál od práce anebo vystupte o stanici dřív z autobusu či tramvaje a zbytek cesty dojděte pěšky. Hodláte jít s kamarádkou na kafe? Co místo toho vyrazit na procházku? Trávíte odpoledne s dětmi? Běžte s nimi ven. Malou procházku si dopřejte i v poledne nebo navečer – krásně si při ní vyčistíte hlavu a snadno se stane zdravou závislostí. Vezměte s sebou i partnera a v klidu můžete probrat všechno, co se stalo během dne, vaše plány – prostě si konečně nerušeně popovídejte," doporučuje Jana Havrdová s tím, že ještě více pro sebe uděláte, když si pořídíte hole a zamilujete se do nordic walkingu. Odborníci ho považují za přirozený způsob pohybu, při kterém se zapojuje až 95 % všech svalů těla! Skvělým pomocníkem jsou podle odbornice také chytré náramky, sporttestery či krokoměry, které monitorují pravidelnou fyzickou aktivitu. Zejména pro muže, kteří jsou velmi soutěživí a rádi se poměřují, je to silná motivace. Na internetu jsou i různé skupiny, které se navzájem motivují nebo sdílejí své výkony − to vám také pomůže najít si na pohyb čas.

Skupinová lekce přináší řád Pokud na sobě chcete pracovat více a zpevnit třeba i nějaké partie, vyzkoušejte – až to situace umožní – cvičení ve skupině. To je podle Jany Havrdové vlastně malá společenská událost. „Má přesně daný řád a není tak jednoduché se z ní „vymluvit". Také rodina pevný termín skupinové lekce více respektuje a snáz se smíří s tím, že maminka zkrátka v pondělí večer odejde na pilates a ve čtvrtek má aerobik. Další výhodou skupinových lekcí je to, že mnoho žen nemá zkušenosti se zdravým pohybem a neví, jak by měly cvičit nebo jak by si měly nastavit svůj pohybový program. Profesionální instruktor lekci pečlivě připraví, vše vysvětlí a je připravený poradit, pokud některý cvik provádíme špatně," upozorňuje na výhody skupinových lekcí Jana Havrdová.

Osobní trenér vám ušetří čas i energii „Luxus" mít vlastního trenéra si dopřává stále více lidí. Tenhle způsob trénování má totiž minimálně tři velké výhody – cvičení je uzpůsobené vašim potřebám, trenér se věnuje pouze vám a hodiny si domlouváte podle svých časových možností. Za takový trénink sice dáte o něco víc peněz, ale pokud chodíte pravidelně a máte dobrého trenéra, budete s výsledkem spokojeni. Dnes už si můžete vybrat trenéra nejen pro klasický trénink v posilovně, ale i pro běh, jógu, tanec, pilates či pro bojové sporty. A jak vybrat toho pravého trenéra? „Měl by mít rozhodně kvalitní vzdělání, to je nezbytná podmínka. Musí být profesionální ve všech směrech, tedy správně klienta diagnostikovat, odhadnout jeho možnosti časové, fyzické, ale i psychické. Informace o trenérech najdete například v Českém registru fitness profesionálů. V registru máte možnost vyhledat konkrétního instruktora a zjistit o něm údaje, které vás zajímají: vzdělání, kurzy nebo místo působení," dodává Jana Havrdová.