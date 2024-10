Pusa, kafe, procházka... Na spokojeném vztahu je třeba pracovat. Víte, jak na to?

Když se někoho, kdo je se svým protějškem přes třicet let a v pohodě, zeptáte, jak to dělají, obvykle odpoví, že jsou tolerantní a mají se rádi. Jenže už jim nedochází, co všechno jeden pro druhého dělá automaticky. Bez práce a neustálé pozornosti nevydrží žádný vztah, ani kdyby to byla osudová láska vašeho života. Belgicko-americká psychoterapeutka Esther Perel celý život zkoumá páry. Ať už ty, které řeší nevěru, rozvádí se, či naopak ty, jimž to klape. A dala dohromady zásadní věci, které vás udrží právě v té poslední skupině. Vyzkoušejte je.

Víte, že krize ve vztahu nastává nejčastěji u rodin s malými dětmi. Odbornice radí, jak jí zabránit:

Gesta plná pozornosti

Kde na to vzít čas, když nestíháte, jste unavená a nakonec on vám dal kytku naposledy k narozeninám. Jenže terapeutka má jasno. „Zásadní jsou projevy náklonnosti a malá gesta. Měli bychom se snažit vyjádřit svou lásku a péči o partnera, například delším pohledem, úsměvem nebo krátkým vzkazem. Pomáhá to udržovat pocit blízkosti mezi partnery,“ říká Esther Perel. Mezi gesta patří i to, že on si pamatuje, jaký druh květin máte ráda, a vy jeho nejoblíbenější jídlo, které mu občas s láskou uvaříte. A jestli se vám nechce dělat se svíčkovou nebo na to prostě momentálně nemáte čas, na objetí nebo pusu si ho můžete udělat vždycky. Trvají sotva pár vteřin, ale vyšlou jasný signál: Mám tě ráda a vážím si tě.

Mezi gesta patří i to, že on si pamatuje, jaký druh květin máte ráda, a vy jeho nejoblíbenější jídlo, které mu občas s láskou uvaříte.

Čas je víc než dárky

Mezi drobná gesta patří i to, že si na sebe uděláte čas. Ať už si budete povídat, vyrazíte na procházku, nebo si zahrajete golf, můžete si být jistá, že jste právě udělala něco pro vás oba. Mimochodem, pokud spolu sedíte u večeře, ale u jídla se oba díváte do mobilu, do společného času takovou aktivitu počítat nemůžete. Ale společné poslouchání podcastu či sledování programu, který vás oba baví a můžete o něm mluvit, to je něco jiného.

Kafe a překvapení

„Každé ráno, než vstane, jí uvařím kávu, aby byla na stole hned, jak vyjde z ložnice,“ říkal mi nedávno můj tatínek. Tohle drobné gesto je pro něj vyjádření toho, co k mé mamince cítí. Na slova ho totiž moc neužije. Ale i drobné běžné činnosti posilují vztah, jen se nesmějí brát jako samozřejmost. Občas je dobré uvědomit si, co pro vás partner dělá, stejně jako je fajn vymyslet pro něj překvapení. Prostě něco, co nečeká a co oživí rutinu dlouholetého vztahu. Může to být překvapivý dárek, výlet, uspořádání oslavy…

Pokud spolu sedíte u večeře, ale u jídla se oba díváte do mobilu, do společného času takovou aktivitu počítat nemůžete.

Papírky na ledničce

Můj bývalý partner mi během mé mateřské ráno před odchodem do práce nechával na stole krátký vzkaz nebo básničku. Komunikace totiž není jen o tom, že si sednete a popovídáte si (i když i to je důležité), ale je to i každodenní „dobré ráno a dobrou noc“, papírek s několika slovy na ledničce (pozor, seznam věcí, které je třeba udělat, je sice forma komunikace, ale vztah vám moc nevylepší) nebo pravidelný telefonát do práce, abyste zjistila, jak se partner má. Stačí půl minuty. Naší grafičce Ivetě takhle volá manžel ve stejnou dobu už spoustu let. Nic moc si neřeknou, ale tahle rutina je spojuje.

Prostě parťáci

Drobná gesta ani komunikace vám nepomůžou, když nebudete mít společný cíl. Tím může být koupě nového auta, výchova dětí, postavení domu, cestování, ale důležité je, aby se týkal i vašeho vztahu. Jak chcete, aby vypadal? Co byste rádi zlepšili? Komunikaci? Sex? Množství společného času? A co konkrétně pro to uděláte?

Napravím chyby

Esther zdůrazňuje, že je důležité být zodpovědný za své chyby a nedostatky. Místo obviňování partnera bychom měli přijmout zodpovědnost za své vlastní chování a pracovat na jeho zlepšení. A platí to pro oba.

Všechno se mění

Ve vztahu i v životě. Jinak to bude fungovat na romantickém začátku, jinak se třemi dětmi, ještě jinak, pokud budete mít náročné zaměstnání, nebo se naopak sžíváte s důchodem. „Měli bychom být schopni rozpoznat, jak se mění dynamika našeho vztahu, a reagovat na tyto změny. To zahrnuje i schopnost učit se z nových zkušeností a adaptovat se na nové výzvy,“ říká psycholožka.

Spolu i bez sebe

Terapeut Honza Vojtko říká, že jako jsou ve vztahu chvíle blízkosti, tak v něm je i odcizení a oddálení. Každý den naplno to prostě nejde a je to tak v pořádku. Stejně jako je v pořádku trávit čas spolu, ale i bez sebe. Po pár dnech odloučení navíc často naskočí mnohem větší pocit blízkosti, protože vám dojde, jak moc jste jeden druhému chyběli.

Drobná gesta ani komunikace vám nepomůžou, když nebudete mít společný cíl.

Jak komunikovat

Těžká disciplína ke zvládnutí, ale snad vám to usnadní pár pravidel podle Esther Perel.

1. Bez výčitek

Snažte se vytvořit mezi sebou prostředí, ve kterém budete schopni mluvit o tom, co se vám děje v hlavě, otevřeně a beze strachu.

2. Pocity v hlavní roli

Mluvte o svých potřebách a pocitech, ale neobviňujte z nich partnera. Místo: „Jak se mám asi cítit, když si mě celý den ani nevšimneš“ řekněte: „Cítím se osamělá a pomohlo by, kdybys mě občas jen tak objal.“

3. Zase to chválení

Na tomhle se můj muž a terapeutka jednoznačně shodnou. „Když mě chválíš, mám pak chuť se víc snažit,“ říká on a Esther souhlasí. „Slova díků a projevy náklonnosti mohou výrazně posílit vztah,“ říká.

4. Co slyšíte

Během komunikace je zásadní empatie. To znamená, že partneři by měli aktivně naslouchat druhému a snažit se porozumět jeho pohledu na věc.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 10/2023"