Fígle, které tuží vztah: 15 drobností, na něž by se nemělo zapomínat

Buďte tou, která tu a tam převezme zodpovědnost, naslouchá, když je třeba, případně si zapíše za uši, co on má rád, co ho těší, a pak s tím ve vhodnou chvíli vyrukuje. S čím dalším – kromě obligátního chválení a obdivu – ještě v dobrém zaskórujete?

1. Zmínka před známými

Není třeba se prvoplánově chlubit partnerovými úspěchy, ale když zmíníte během řeči, že se mu zrovna povedlo to a to – pokud na dané téma přijde řeč, ocení, že jste na něj pyšná.

2. Do očí, ne do mobilu

Když s vámi chce partner mluvit, probrat den, naplánovat rodinnou akci, nebo něco více či méně důležitého, věnujte mu plnou pozornost. A hleďte mu při tom do očí.

3. Inteligence

Chytré a důvtipné ženy muže rozhodně neděsí, ba právě naopak. Muže těší, když jste na podobné úrovni jako oni. Zvlášť když tím pádem dobře zapadáte do party podobně inteligentních přátel.

4. Smích a spontánnost

Buďte svá, smějte se, když to tak cítíte, vybočte tu a tam ze společenských pravidel a nastavte vlastní řád. Divokost a originalita je to, co mužské baví.

5. Pořádek nejen doma

Ale i v duši. Žena, která je srovnaná se svými nedostatky – případně na nich pracuje a nebojí se o tom mluvit, je tou správnou holkou do nepohody. A když navíc nežije v binci, má další body navíc.

6. Umění se shodit

A udělat si ze sebe legraci. Klidně mluvte o trapasech, co vás potkaly, co jste zvrtala a hoďte to do srandy. Tahle upřímnost a to, že si nehrajete na dokonalou, se rozhodně cení.

7. Odvaha a soběstačnost

Na co si netroufá a vy v tom nevidíte problém, klidně zastaňte vy. Zkrátka převezměte zodpovědnost. Zrovna tak se dnes cení, když se o sebe žena dokáže v základních věcech postarat, poradí si s kdečím, nerozhodí ji drobnosti všedního dne.

8. Velkorysost

Jasně, jste s ním ráda, nechcete si nechat vzít třeba naplánovaný víkend, jenže… Někdy se to prostě semele tak, že by si partner rád vyšel, nebo vyjel někam s kamarády. Když to přijmete s grácií a bez výčitek, zabodujete.

9. Dokážete být oporou

Ač se to očekává hlavně od mužů, správná žena je tu pro svého muže – a stojí za ním vždy, když to potřebuje, když se děje pro něj něco důležitého.

10. Ty správné doteky

Položte mu hlavu na hruď, přejeďte dlaní po zádech nebo hřbetu ruky, pohlaďte ho po tváři, pohrajte si s jeho vlasy. Klidně během dne jen tak, neplatí to jen pro intimní chvilky.

11. Opravdová vášeň

Neodbývejte svádění, buďte tou, která rozpoutá postelové rodeo. Klidně můžete začít promyšleným líbáním. Muže prý mimořádně vzrušuje, když je při polibcích něžně kousnete do rtů.

12. Zdravý vztah k penězům

Zuřivé skrblení, neustálé počítání a vzdychání nad tím, že vám osud nepřál… Vidíte se v tom? Tak s tímhle životním postojem si toho správného chlapa nezískáte. A už vůbec vás nebude chtít rozmazlovat. Naopak ukažte, že si umíte peníze na většinu svých radostí vydělat sama. Když vám ale nabídne, že by vám rád daroval to, o čem sníte, neodmítejte s tím, že to nemusí dělat.

13. Poctivost a empatie

Máte smysl pro to, dělat věci správně, nepodvádět, jste žena pevných zásad a k tomu vám není lhostejný osud jiných, ráda pomůžete potřebným? I tohle se v dobrém počítá.

14. Zapamatování toho, co má rád

Víte, s čím svému muži vždycky spolehlivě uděláte radost? A děláte to? Zrovna tak se vyhýbáte všemu, co se mu příčí a je pro něj zdrojem rozrušení? Pak si vás bude považovat.

15. Chuť k jídlu

Mužům dělá dobře nejen to, když je žena bohyní kuchyně, ale když si s nimi občas bez výčitek kalorickou lahůdku dopřeje. Zkrátka když dnes a denně není mistryní na počítání kalorií.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 9/2024"