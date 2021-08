Jak mít ta nejšťavnatější kuřecí křidýlka na grilu? Zkuste náš osvědčený recept

Křidýlka nemají mnoho masa, když se ale dobře naloží a dobře ugrilují, je každé sousto prostě báječné. Dost často se ale kuřecí křidýlka spálí. Jak na ně, aby to byla prostě delikatesa za pár korun? Trik je v tom, že je předpečete v troubě. Zkuste recept blogerky Koko, celý postup najdete na videu v úvodu článku.

Dejte tomu čas a nešetřete kořením

Ne všechny části z kuřecího křidýlka jsou pro grilování zajímavé. Odkrojte špičku, která patří maximálně do vývaru. Prořízněte u kloubu, najděte bílý kloub a rozkrojte. Obě části přesuňte do pekáčku a postupujte takto s celou zásobou kuřecích křidýlek. Řádně okořeňte směsí na pečené kuře – přidejte i sůl, pokud ji kořenicí směs neobsahuje – a přisypte ještě uzenou papriku. A teď budete koukat: Nepotřebujete žádný olivový olej, nic takového! Promíchejte nasucho. Znova okořeňte, tentokrát dvakrát víc! Rozmístěte hezky vedle sebe a podlejte vodou do jedné třetiny. Přiklopte pokličkou nebo přikryjte alobalem a pečte 50 minut na 180 °C. Ano, vidíte správně, nejlepší grilované kuře je předem předpečené!

Poté vyndejte maso – to už bude odpadat od kosti, ale zůstane šťavnaté. Křidýlka před přesunem do mísy pořádně promáchejte ve výpeku. Takto klidně vydrží i několik hodin. Zbylý sós slijte do skleničky, bude se hodit do těstovinových salátů. Rozpalte gril a ogrilujte. Podávejte s odleželým salátem buď v mističkách, nebo neotřele – bez příboru a v lodičkách listů salátů Little gem.

Pokud ke křidýlkům chcete neotřelý salát, zkuste následující recept:

Oloupejte řapíkatý celer a nakrájejte ho na malé kostičky. To samé proveďte s okurkou. Doplňte zeleným jablkem, které loupat nemusíte. Přisypte na menší kousky překrájené vlašské ořechy. Osolte, opepřete, přikápněte citronovou šťávu. Tučnou zakysanou smetanu promíchejte s rozdrobeným sýrem s modrou plísní. Všechno promíchejte dohromady se zeleninou. Nechte vychladit a proležet. Celý postup najdete na videu v úvodu článku:

