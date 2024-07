Abdominoplastika: Dvě ženy, dva příběhy, dva rozhovory, jak jim operace zpříjemnila život

Dvě různé ženy, dva odlišné příběhy a úplně jiné životy. Na první pohled by se mohlo zdát, že zde není žádná spojitost a podobnost. Opak je ale pravdou. Obě dvě ženy podstoupily abdominoplastiku a nyní těží z výhod, které jim tato operace přinesla. Jaké byly jejich důvody a obavy? Proběhla operace hladce a měly nějaké pooperační problémy? Kolik je operace stála a šly by na ni znovu? V rozhovoru se dozvíte odpovědi na to, co vás o abdominoplastice zajímá.