Jak moc se vaše prsa změní s věkem? Tohle se s nimi děje ve 20, 30 a ve 40!

Když vám je 20…

Na jedné straně můžete jásat, protože v tomto věku jsou prsa ještě dostatečně pevná a elastická. Ovšem na druhé straně mohou prsa kolem dvacítky procházet řadou změn. Jak říká Lisa Jacobsová, chiruržka z Johns Hopkins Medicine, mohou za to hormonální výkyvy. „Mění se tvar postavy i váha, hodně žen se snaží hubnout nebo dojde k otěhotnění.“ Většinou se ženám prsa více zakulatí. Objevit se můžou taky hrbolky a bulky. Jde obvykle o nezhoubné útvary, které jsou v tomto věku celkem běžné. „Mohou za to mimo jiné menstruační cykly, kdy dochází ke kolísání hormonů,“ říká lékařka. To může způsobit, že se na prsou objeví oteklé bulky, které bývají naprosto normální. Pokud cítíte bulku, která bolí, jde pravděpodobně o fibrocystickou změnu, tedy ne o příznak rakoviny. Zhoubné nádory obvykle nebolí. Přesto se tím nenechte uklidnit a vždy, když si něco na prsou nahmatáte, jděte okamžitě!, opravdu okamžitě k lékaři.

