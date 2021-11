Jak muži říkají Miluji tě? Slova jsou vedlejší, soustřeďte se na gesta a činy

Někdy se ženám může zdát, že jim jejich partner už opravdu dlouho nevyznal lásku. Možná mu ale jen nerozumí, muži málokdy říkají miluju tě, ale svou lásku říkají často jiným jazykem. Jak?

Rozdílná pohlaví Ženy a muži jsou zkrátka jiní, tělem i duší. Způsob komunikace mužů bývá přímočařejší, obvykle stručnější – rádi jdou přímo k věci. Je kupříkladu prokázané, že zatímco muž lépe zaměřuje zdroj zvuku, žena lépe slyší vysoké zvukové frekvence, například dětský pláč. Ženy také více vnímají emocionální podtext lidské řeči – jsou obvykle citlivější na to, jakým tónem se s nimi mluví, a lépe poznají lež. Ženy na rozdíl od mnoha mužů mohou současně mluvit i poslouchat, což je důsledek lepšího propojení obou hemisfér a oblastí řeči a sluchu. Není tedy žádným divem, že muži a ženy vyjadřují i svou lásku jinak – ne hůře, ne lépe, zkrátka jinak.

Projev lásky beze slov „Před rokem mi nevyléčitelně onemocněla maminka. Její odchod byl dle lékařů otázkou několika týdnů. Manžel měl k mé máti vlažný vztah, neměli si co říct, každý byl z jiného těsta. Já měla se svou maminkou naopak velmi láskyplný vztah a moc jsem stála o to ji doprovázet až na konec její cesty. Nahlas jsem to ale neřekla – jak bych vše zvládla s prací, s domácností, s relativně malými dětmi? Muž mě tehdy neskutečně překvapil, navrhl mi, že vyklidí svou pracovnu a maminku do ní nastěhujeme. V práci ať si prý domluvím buď neplacené volno, anebo dám výpověď. On si naopak bude brát služby navíc. Nebyly to vždy lehké dny, ale maminku jsme doprovodili v lásce a v míru. Nikdy jsem si nebyla jistější, že mě muž skutečně miluje, i když mi to za celý život řekl snad jen třikrát," vypráví usměvavá Jana. Její příběh trefně ilustruje „chlapská" vyznání lásky. Muži říkají „Miluji tě!" prostě trochu jinak.

Očekávání versus realita Samozřejmě, že nelze všechny muže strčit do jednoho pytle! Avšak signály, ze kterých můžete bez nadsázky dekódovat, že vás i po letech opravdu miluje, bývají u mužů často jiné, než očekáváme, z čehož někdy bohužel plynou různá rozčarování, zklamání a neshody. Hluboká a vášnivá vyznání, která nás ženy „namlsají", si užíváme většinou v začátcích vztahu, kdy se ještě zamilovaností omámený muž nestydí za své city. Zbytek života pak již mnoho žen jen luští šifry. Starám se, plánuji bezpečnou budoucnost, spořím, vydělám, zjišťuji a zajišťuji, vyrábím a sháním, chráním, a podobně – totiž bývají v dlouholetých vztazích synonymem láskyplných vyznání ze strany mužů. Kdesi v Bibli je napsáno: „Ukaž mi svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích." Což by se dalo jednoduše, po chlapsku, parafrázovat: „Ukaž mi svou lásku bez skutků a já ti ukážu svou lásku na skutcích."

Usmiřovací sex Muži umí oddělit sex od lásky snadněji než ženy, avšak paradoxně pro ně bývá právě intimní kontakt nejjednodušším a nejpřirozenějším vyznáním lásky. A nejen lásky, ale někdy i slov „Omlouvám se" či „Promiň". Zatímco ženy by bez problémů mohly půl hodiny poslouchat něžná vyznání šeptaná jemně mentolovým dechem do ouška, která by ideálně provázelo něžné hlazení, mnohý muž by se ukousal nudou. Raději říká věci stručně, jasně a narovinu. Možná i proto je u mnoha mužů tolik oblíbený tzv. usmiřovací sex. „Mnozí muži takzvaný usmiřovací sex preferují, protože chtějí cítit vzájemné pouto," vysvětluje párová terapeutka a autorka několika knih o vztazích Rachel A. Sussman.